Motoscafo Hamilton a Budapest | prima fila tutta Mercedes sotto la pioggia | che delusione

(Di sabato 28 luglio 2018) Il pilota dellacentra la pole position a, precedendo il compagno di squadra Bottas. Terzo tempo per Raikkonen, solo quarto Vettel Lasorride alla, dopo Hockenheim il pilota britannico la sfrutta anche aprendendosi una fantastica pole position. Un giro perfetto che non lascia scampo ai rivali, precedendo proprio sul filo di lana il compagno di squadra Valtteri Bottas. Il team di Brackley sfrutta al meglio le condizioni atmosferiche e ribalta la Ferrari, costretta ad accontentarsi della secondacon Raikkonen davanti a Vettel, deludente nel Q3. Quinto tempo per un super Sainz, che precede Gasly e la Red Bull di Max Verstappen. Ottava posizione invece per un super Brendon Hartley, mentre chiudono la top ten le due Haas di Magnussen e Grosjean.L'articolola: che ...