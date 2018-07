Mos Def fa marcia indietro su 6ix9ine | ' Non volevo offenderlo | sono stato frainteso'

Days Gone si Mostra in nuove immagini in alta definizione : Sony Bend Studio ha rilasciato nuove immagini in alta definizione di Days Gone, la nuova esclusiva PS4 in uscita entro il 2019. Gli screenshot ci permettono di ammirare il mondo di gioco, alcune brevi sequenze di gameplay e il protagonista, Deacon St. John, in sella alla sua moto - che, pare, sarà una feature chiave nell'esperienza di gioco. La storia di Days Gone narra di sopravvissuti e di ciò che li rende umani. Si gioca nei panni di ...