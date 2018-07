Morte le gemelline di 9 anni disperse durante gli incendi in Grecia

huffingtonpost

: Grecia: morte le gemelline di 9 anni disperse, il dna conferma - Agenzia_Italia : Grecia: morte le gemelline di 9 anni disperse, il dna conferma - contribuenti : Grecia: morte le gemelline di 9 anni disperse, il dna conferma - Libellula51 : RT @Agenzia_Italia: Grecia: morte le gemelline di 9 anni disperse, il dna conferma -

(Di sabato 28 luglio 2018) Sonole duedi 9dopo gliche hanno devastato le località balneari a est di Atene. Secondo quanto riferito dal quotidiano greco "Khatimerini", i corpi delle due piccole, Vassiliki e Sofia Filippopoulou, sono stati identificati venerdì sera.Nel corso della mattinata dello stesso giorno, i genitori avevano fornito effetti personali e materiale supplementare per le analisi del Dna all'istituto di Medicina legale dell'università di Atene. I cadaveri delle due bambine erano tra quelli rinvenuti martedì sulla sommità di un'altura a picco sul mare.La storia delle due piccolea Mati, la località più colpita dalla tragedia, aveva fatto il giro del mondo. In un primo momento il padre, un pescatore, aveva detto di averle riconosciute in alcune riprese televisive che mostravano sopravvissuti trasportati ...