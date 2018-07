Morte di Marchionne | Fca non sapeva della malattia | è giallo

La verità sulla Morte di Sergio Marchionne : “La sua ultima apparizione rivelava molto della sua malattia” : “Osservando attentamente alcune fotografia del compianto Sergio Marchionne in occasione della sua ultima apparizione pubblica ad una manifestazione dei carabinieri a Roma, – spiega il Prof. Umberto Tirelli Direttore del Centro Tumori della Clinica MEDE di Sacile, Pordenone – si possono osservare alcune alterazioni del suo volto che mi fanno pensare ad una sindrome di Pancoast, dal nome di un radiologo americano degli anni 20, ...

Marchionne – Fca tenuta all’oscuro di tutto : le condizioni di salute del manager rivelate solo in punto di Morte : Marchionne ed i retroscena sulla sua morte: dopo le dichiarazioni della clinica svizzera in cui il manager è deceduto, interviene anche Fca Il peggioramento repentino delle condizioni di salute di Sergio Marchionne ha sorpreso l’Italia intera. Si è scoperto solo in seguito infatti, che il il manager italiano lottava con una malattia già da un anno. La morte del 66enne è stata inizialmente attribuita alle complicazioni di un ...

Morte di Sergio Marchionne - la rivelazione dell’Ospedale di Zurigo : “Gravemente malato da oltre un anno” : Sergio Marchionne “da oltre un anno si recava a cadenza regolare presso il nostro ospedale per curare una grave malattia”. Lo precisa l’Ospedale Universitario di Zurigo dove l’ex ad di Fca e’ stato ricoverato. “Nonostante il ricorso a tutti i trattamenti offerti dalla medicina piu’ all’avanguardia, il signor Marchionne e’ purtroppo venuto a mancare”, aggiunge esprimendo “il ...

Morte Marchionne - ospedale di Zurigo precisa : malato grave da oltre un anno : 'Fatti tutti i trattamenti più all'avanguardia'. Un portavoce di Fca precisa che l'azienda non conosceva il suo stato di salute prima del 20 luglio - Viste le numerose voci e speculazioni sulla stampa ...

Marchionne - l’ospedale di Zurigo esce allo scoperto : svelate le cause della Morte dell’ex presidente Ferrari : L’ospedale in cui era ricoverato Marchionne ha reso noto che l’ex presidente della Ferrari era affetto da oltre un anno da una grave malattia “Sergio Marchionne era un paziente dell’Ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia“. Daniele Badolato L’Universitätsspital di Zurigo ha confermato oggi per la prima volta che l’ex Ceo di Fca era ...

Morte Marchionne – Serve più chiarezza! L’appello di Suppiger tra ipotetici errori e indagini della polizia : Patrick Suppiger e la Morte di Sergio Marchionne: il presidente dell’Associazione svizzera per la comunicazione e gestione delle crisi chiede l’intervento della polizia E’ morto ieri mattina, all’ospedale universitario di Zurigo, l’ex manager italo-canadese Sergio Marchionne. Ricoverato da circa un mese a causa delle complicazioni durante un intervento alla spalla, l’ex numero uno Ferrari è scomparso ...

Addio al genio col pullover - Sergio Marchionne : l’ultimo mese - le cause della Morte e i funerali : E’ morto ieri, nell’ospedale di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno scorso, l’ex ad della Fiat Sergio Marchionne. Sessantasei anni compiuti a giugno, era stato ricoverato per sottoporsi a un intervento alla spalla. E’ stato un po’ lo “Steve Jobs dell’automobile“, come lo aveva soprannominato nel 2011 “Time”, che gli ha dedicato una copertina. Il ricordo di John Elkann – A ...

Morte Marchionne : le reazioni dal mondo politico : La notizia della Morte di Sergio Marchionne è arrivata questa mattina, ma non ha colto nessuno impreparato. Le sue condizioni erano critiche e ad annunciarlo al mondo era stato John Elkann sabato scorso, dopo il consiglio di amministrazione di FCA nel corso del quale sono stati assegnati ad altri manager gli incarichi ricoperti da Marchionne in FCA e Ferrari. I messaggi per la scomparsa di Marchionne sono arrivati numerosi, da destra, centro ...

Morte Marchionne : oggi la decisione della famiglia. E la stampa parla di ‘mistero’ : Gli ultimi giorni di Sergio Marchionne sono stati caratterizzati dalla massima riservatezza: di Fca, della sua famiglia, della struttura di Zurigo in cui era ricoverato. E ora, dopo la sua Morte, il registro non cambia: poche comunicazioni ufficiali, poche spiegazioni su come se ne sia andato. E anche per quel che riguarda i funerali il riserbo è massimo. Almeno lo è stato inizialmente. Da subito le indiscrezioni indicavano che ...

“Sapeva tutto - ma ecco cosa ha fatto”. Marchionne - la verità a poche ore dalla Morte : Altre informazioni, non confermate, sulla morte di Sergio Marchionne arrivano ancora da Dagospia. È proprio il sito diretto da Roderto D’Agostino a rilanciare l’indiscrezione relativa al tumore ai polmoni. In un “Dagoreport”, si legge che “Marchionne lo sapeva da qualche mese”. Si parla proprio del cancro ai polmoni, “il primo l’aveva nascosto a tutti”. Secondo Dago, il primo a ...

Borsa : Fca positiva il giorno dopo la Morte di Marchionne - apre a +3 - 8% : Fca rimbalza in Borsa dopo il tonfo di ieri, +3,8% in avvio delle contrattazioni nel giorno successivo alla morte di Sergio Marchionne. Mercoledì i titoli avevano perso il 15%