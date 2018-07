Molestie | gli scandali che hanno scosso l' America da Weinstein a Cosby

Un ex Genoa rivela di aver subito Molestie sessuali [NOME e DETTAGLI] : Nuovo scandalo che getta ombre sulle giovanili del Santos, la denuncia arriva dall’ex Genoa Jean Chera (breve esperienza con la Primavera). “Ho già visto tutto nel mondo del calcio, anche il lato più oscuro e selvaggio. Ho persino sofferto tentativi di molestie quando giocavo nelle giovanili del Santos”, ha rivelato Chera. “Se ho prove di ciò che sto dicendo? Certo, la mia coscienza e il licenziamento dell’ex ...

Laura Morante : "Scrivo perchè tengo famiglia"/ Sul caso Molestie : "Distinzione tra violenza e schiavismo" : Laura Morante: "Scrivo perchè tengo famiglia", l'attrice in libreria con "Brividi immorali". E sul caso molestie: "distinzione tra violenza e schiavismo"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:11:00 GMT)

Pedofilia - 50enne di San Donato Milanese arrestato/ Molestie e atti sessuali verso bimbe fra gli 8 e i 13 anni : Pedofilia, 50enne di San Donato Milanese arrestato: Molestie e atti sessuali verso bimbe fra gli 8 e i 13 anni. L'uomo si masturbava davanti alle compagne della propria figlia(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 14:47:00 GMT)

Pedofilia - 50enne arrestato a San Donato : è accusato di Molestie sulle compagne della figlia di 9 anni : I carabinieri: "Vittime le bambine che aiutava nei compiti o accompagnava a fare sport". Gli viene contestato anche l'aver tentato di adescare minori di 13 anni in chat

Molestie sul set di One Tree Hill? Sophia Bush rivela sconvolgenti dettagli su Mark Schwahn : “Un porco” : Sophia Bush non è stata molto fortunata sul lavoro fino a questo momento e anche le Molestie sul set di One Tree Hill ne sono la prova. L'attrice ha lasciato Chicago PD, in parte, per quello che succedeva sul set con Jason Beghe ma per la serie The CW non è stata così drastica ed è riuscita a tenere a bada anche quello che oggi definisce "un porco che non sa tenere il c**zo nei suoi pantaloni". Così Sophia Bush parla del creatore e showrunner ...

Anna Falchi - La Confessione e gli slip da Luttazzi/ Video - da Ricucci alle Molestie : “Ne pago le conseguenze…” : Anna Falchi, La Confessione di Peter Gomez in onda nella seconda serata di oggi, giovedì 6 giugno 2018: “Le mutandine che mi tolsi da Luttazzi? Le ha un feticista ma non posso dire il nome".(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:18:00 GMT)

Castellammare - Operaio accusato di Molestie - sceglie il rito abbreviato : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Quisisana, via del libera del Comune per l'installazione dell'elettrodotto Castellammare - Stop agli straordinari dei vigili urbani, non saranno ai ...

Molestie - Woody Allen difeso dal figlio : "Fu Mia Farrow ad abusare di noi" : Con un lunghissimo post sui social l'uomo racconta i fatti avvenuti nel giorno della presunta violenza...

Jeffrey Tambor torna agli Emmy con Arrested Development - nonostante nuove accuse di Molestie : il web si divide : Per Jeffrey Tambor non c'è pace. Nella nella notte, sono emerse nuove accuse a suo carico. Dopo essere stato licenziato da Transparent, serie di Amazon con cui è stato pluripremiato, per la star si preannuncia un nuovo calvario che ha fatto dividere il web. nonostante questo, pare che la sua corsa agli Emmy Awards con Arrested Development - conosciuto da noi col sottotitolo di Ti Presento i Miei - non sarà intralciata. Cacciato da Transparent ...