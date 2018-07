MLS – ‘Il triangolo | no!’ | Barco ci prova con la ragazza del compagno Vazquez

sportfair

: #Mls, ci prova con la ragazza del compagno di squadra. Il Tata #Martino non lo convoca ???? - DiMarzio : #Mls, ci prova con la ragazza del compagno di squadra. Il Tata #Martino non lo convoca ???? - forumJuventus : GdS: 'La Juve lunedì partirà per la tournée americana. Tre partite contro squadre da Champions più amichevole con l… - juventusheroes : RT @DiMarzio: #Mls, ci prova con la ragazza del compagno di squadra. Il Tata #Martino non lo convoca ???? -

(Di sabato 28 luglio 2018)amoroso in casa Atlanta United! In MLS impazza il gossip fra compagni di squadra:cicon la fidanzata die l’allenatore non lo convoca ‘Il, no! Non lo avevo considerato!”, cantava Renato Zero qualche anno fa. Canzone attualmente ancora di moda, particolarmente nel mondo del calcio. Sono diversi i casi di ‘tradimenti nello spogliatoio’, calciatori che flirtano, ‘cornificano’ e addirittura a volte sposano ladi undi squadra. L’ultimo caso di gossip arriva direttamente dall’MLS, precisamente dall’Atlanta United, primo in classifica. Lo spogliatoio è in subbuglio per le insistenti avances di Ezequielad Allyssa Monique, fidanzata deldi squadra Brandon. Venuto a sapere della questione, l’esperto ct ‘Tata’ Martino ha deciso di ...