MLS | Ibrahimovic non si smentisce mai | “i fischi dei tifosi? Gli stadi sono piccoli | per

sportfair

: Un modesto #Ibrahimovic sul suo approdo in #MLS ?? - DiMarzio : Un modesto #Ibrahimovic sul suo approdo in #MLS ?? - startupmag17 : RT @fraasco85: #MLS sta crescendo a ritmi vertiginosi e dopo l'arrivo di #Ibrahimovic sembra aver acquisito nuovo vigore. @popup_2015 vi po… - popup_2015 : RT @fraasco85: #MLS sta crescendo a ritmi vertiginosi e dopo l'arrivo di #Ibrahimovic sembra aver acquisito nuovo vigore. @popup_2015 vi po… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Interrogato suiricevuti durante il derby contro i Los Angeles FC, lo svedese ha reagito lanciando la sua solita bomba Zlatannon simai, l’attaccante svedese questa volta ha deciso di prendersela con idei Los Angeles FC, club rivale dei suoi Galaxy. Al termine della partita pareggiata 2-2, l’ex Milan si è soffermato suiricevuti nel corso del match, sottolineando come non gli abbiano fatto né caldo e né freddo: “qui citroppo– riferendosi al Banc of Californiaum e ai suoi 22.000 posti. “Ioabituato a giocare davanti a ottantamila persone. E quando tiano in ottantamila, allora sì che ti alzi e cominci a fare le cose come si deve. Ma se tiano in ventimila, con tutto il rispetto, per me è come un allenamento“.L'articolo MLS,non simai: ...