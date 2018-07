huffingtonpost

: #18lug #Svezia #forestfire, prima missione in corso a Lillhardal, 450 km a Nord di #Stoccolma per i #canadair dei… - emergenzavvf : #18lug #Svezia #forestfire, prima missione in corso a Lillhardal, 450 km a Nord di #Stoccolma per i #canadair dei… - emergenzavvf : #Svezia #forestfire #21lug, da inizio missione sono 557 i lanci effettuati dai 2 #canadair #vigilidelfuoco nell’are… - HuffPostItalia : Missione Nord per Martina: il segretario riparte da Brescia -

(Di sabato 28 luglio 2018). Dove monta lo scontento degli imprenditori contro le misure del decreto dignità e dove è diffuso lo smarrimento per l'incerto futuro di opere come la Tav e il Terzo Valico su cui il governo gialloverde non ha ancora parlato chiaro. Mauriziointensifica i suoi appuntamenti nelle regioni settentrionali convinto che lì possa aprirsi uno spazio politico per il Pd.In serata aalla festa provinciale dell'unitàha incontrato tutti i segretari regionali deldel Pd e con loro farà il punto sul rilancio dei democratici in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna. Settimana prossima sarà prima a Bologna e poi a Verona e in tutte e due le occasioni incontrerà imprenditori, artigiani, commercianti e lavoratori preoccupati dalle scelte del governo Lega-M5s. Tenendo fermo ovviamente l'impegno per le ...