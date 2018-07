Milano | un anno di stalking contro la ex | arrestato dalla polizia

Milano. Quindici caserme di proprietà comunale saranno vendute : Quindici caserme di proprietà comunale saranno vendute a Investimenti immobiliari italiani SGR S.p.A. (Invimit), la società del Ministero dell’Economia e

Milano. Raccolta rifiuti : cittadini danno il voto 7 - 7 ad AMSA : Il servizio di Raccolta rifiuti del Comune di Milano realizzato da AMSA promosso con la media del 7,7 dai cittadini

EZIO GREGGIO E ROMINA PIERDOMENICO STANNO INSIEME?/ Notte a Milano con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne : EZIO GREGGIO e ROMINA PIERDOMENICO STANNO INSIEME? Il conduttore di Striscia la Notizia è stato beccato da Spy con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:28:00 GMT)

Master in Comunicazione della scienza e dell'innovazione sostenibile dell'Università di Milano-Bicocca - aperte le iscrizioni per l'anno 2018/2019 : Sono aperte le iscrizioni per l'edizione 2018/2019 del Master di I livello in Comunicazione della scienza e dell'innovazione sostenibile offerto dall'Università di Milano-Bicocca. Il Master fornisce ai partecipanti le competenze per divulgare efficacemente contenuti scientifici e favorire la ...

Estate a Milano. Dal 27 luglio al 2 settembre si balla in piazza del Cannone : Torna il tradizionale appuntamento estivo di “Vacanze a Milano” in piazza del Cannone dedicato a quanti trascorreranno l’Estate in città.

Thegiornalisti fanno sold out a Roma - Milano e Bari dove raddoppiano una data : PRIMAPRESS, - Roma - Un sold out che ha polverizzato i biglietti delle date nei due più importanti palazzetti italiani di Roma, Milano e Bari i Thegiornalisti si esibiranno ancora a Bari mercoledì 31 ...

Ornella Vanoni canta nella clinica Maugeri di Milano per i pazienti : 'Qui mi hanno curata' : Ornella Vanoni si è esibita dal vivo per i ricoverati della clinica Maugeri di Pavia, nell'ambito delle iniziative di 'MaugerinArte'. Un gesto di generosità e di attenzione per i pazienti, ma anche ...

Milano : Casa della carità - in un anno aiutate più di 5.500 persone : Mentre la trasparenza nel rendicontare cosa si fa, come e grazie a chi lo si fa, per noi non è solo un obbligo burocratico, ma significa valorizzare quell'economia di solidarietà che, partendo da ...

Milano : Casa della carità - in un anno aiutate più di 5.500 persone (2) : (AdnKronos) - “Anche quest’anno la metà delle attività della Casa della carità (il 50,4%) è stata realizzata in maniera gratuita, cioè senza la copertura di fondi pubblici provenienti da progetti o convenzioni, ma solo grazie al sostegno di 14.631 donatori. Questo ci ha consentito di dare risposta a

Milano : Casa della carità - in un anno aiutate più di 5.500 persone : Milano, 19 lug. (AdnKronos) - Nel 2017, grazie a 14.631 donatori, 100 volontari e 78 dipendenti, la Casa della carità ha destinato 4.587.989 euro per prendersi cura di 5.553 uomini, donne e minori, ospitarne 716, fornire assistenza legale a 578 persone, effettuare 516 visite mediche, distribuire 55.

Le squadre di Bella Milano diventeranno venti in autunno : Partono in sei zone della città le squadre di Bella Milano, il progetto del Comune che prevede il coinvolgimento di

Migranti e disoccupati puliranno le periferie di Milano - ecco dove : disoccupati e richiedenti asilo si occuperanno di pulizia e segnalazione dei casi di disagio sociale in sei zone della città di Milano, che diventeranno venti in autunno. L'iniziativa ha preso avvio ...

Slitherine e MSI saranno al Campus Party Milano 2018 : Milano, 16 luglio 2018 - 5 giorni completamente dedicati alle nuove tecnologie e alla frontiera dell'informazione: Campus Party Milano 2018 sta per aprire le porte, e Slitherine LTD, publisher specializzato in giochi di strategia, sarà presente con il suo stand insieme ai computer portatili di MSI, il partner tecnologico di Slitherine per gli incontri con la stampa, gli influencer e gli appassionati di videogame.Il geek camping più grande del ...

SCUOLA/ Maturità - 3 bocciati al Beccaria di Milano : tutti vittime di un grande inganno : All'esame di Stato vengono quasi tutti promossi. Al liceo classico "Beccaria" di Milano però in una classe di 21 ci sono stati 3 bocciati. Commento di PIERLUIGI CASTAGNETO(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Esame di terza media, ci pensa la vita a smascherare l'inganno, di C.BagnoliELIMINARE LA MATURITA'/ tutti i motivi per farlo, senza rimpianti, di M. Ferrario