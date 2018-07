Milano Quindici caserme di proprietà comunale saranno vendute

A Milano un morto ogni quindici ore per colpa del biossido di azoto dei diesel : Un morto ogni quindici ore per le emissioni fuorilegge di biossido di azoto (NO2), il gas dei diesel delle auto. È il dato elaborato dal dipartimento di epidemiologia del Lazio che, insieme all’associazione Cittadini per l’Aria Onlus, ha mappato la presenza di biossido di azoto in città. E da cui emerge che una scuola su due, a Milano, ha un livell...