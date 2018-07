Milano | entra in un appartamento e lo occupa | arrestato

Leghista litiga con uno straniero ed estrae la pistola in stazione Centrale a Milano : Il candidato del centrodestra (poi non eletto): "Aveva molestato la mia compagna e mia figlia". Rischia conseguenze solo se la persona minacciata presenta querela

Figlia e compagna molestate - leghista estrae la pistola contro un immigrato alla stazione di Milano Centrale : Momenti di paura alla stazione di Milano Centrale dove, nel pomeriggio di lunedì 23 luglio, un cinquantenne italiano ha puntato la pistola contro un cittadino straniero. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, le forze dell'ordine sono riuscite ad intercettare l'aggressore e, controllando i suoi documenti, hanno scoperto che si trattava di un candidato della Lega alla Camera (non eletto) alle ultime Politiche.La vicenda è ...

Milano - aggredisce e rapina un anziano : bloccato da migranti e arrestato in Centrale : Stava fuggendo dopo aver derubato del borsello un 69enne, finito all'ospedale con trauma cranico: diversi immigrati che si trovavano nei paraggi lo hanno segnalato al 112 e inseguito fino all'arrivo dei carabinieri

Milano entra nell’Anagrafe nazionale popolazione residente : Milano è ufficialmente entrata nell’Anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR). Tra venerdì 13 e domenica 15 luglio, quasi 1 milione e

Estate e lavoro - a Milano 10 mila entrate nel turismo : turismo e lavoro , sono un binomio che quest'anno porterà circa 10 mila nuovi posti di lavoro solo a milano tra alloggio, ristorazione e servizi turistici nei mesi estivi, secondo l'elaborazione della ...

Il Comparto tecnologico a Milano in frazionale rialzo - +0 - 39% - - si concentrano gli acquisti su EI Towers : Teleborsa, - L'Indice delle società High Tech italiane mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano l'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia ...

Il Comparto tecnologico a Milano in frazionale rialzo - +0 - 39% - - si concentrano gli acquisti su EI Towers : L' Indice delle società High Tech italiane mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano l' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha ...

Milano. Servizi congiunti Polizia locale e Carabinieri in zona Stazione Centrale : Una serata di controlli in via Gola e nelle vie limitrofe in un Servizio interforze tra Polizia locale e Carabinieri. In

Milano : prosegue stretta Atm - chiusi in uscita tornelli Centrale e Lambrate : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – prosegue il piano di Atm nella lotta all’evasione tariffaria. Da domani, anche nelle stazioni di Centrale e Lambrate, due fermate principali della M2, i tornelli in uscita saranno chiusi con obbligo di convalida del biglietto. La decisione porta a 106 le stazioni interessate dal provvedimento, su un totale di 113. L’ultimo tassello della lotta all’evasione arriva dopo il piano di assunzioni di ...

Milano : prosegue stretta Atm - chiusi in uscita tornelli Centrale e Lambrate : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – prosegue il piano di Atm nella lotta all’evasione tariffaria. Da domani, anche nelle stazioni di Centrale e Lambrate, due fermate principali della M2, i tornelli in uscita saranno chiusi con obbligo di convalida del biglietto. La decisione porta a 106 le stazioni interessate dal provvedimento, su un totale di 113. L’ultimo tassello della lotta all’evasione arriva dopo il piano di ...

Milano - rivoluzione Atm : si entra in metro con carta di credito/ Tornelli contactless pensionano il biglietto : metro Milano, rivoluzione Atm: si entra in metropolitana con la carta di credito. I Tornelli "contactless" pensionano il biglietto cartaceo: come funziona e quanto costa(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:53:00 GMT)

Milano - per entrare in metro niente più biglietto : basta la carta di credito : Da oggi non serve più il biglietto per entrare nella metropolitana di Milano. L’Azienda Trasporti Milanesi ha avviato una sperimentazione che inaugura una vera rivoluzione digitale: grazie a un passaggio dedicato installato in tutte le 113 stazioni, per accedere ai tornelli basterà appoggiare la tessera (può essere una carta di credito o anche un bancomat, purché contactless) al lettore montato sul tornello oppure usare smartphone o ...

Milano : investito da tram in zona Stazione Centrale - è grave : Milano, 23 giu. (AdnKronos) - E' in prognosi riservata un uomo di 62 anni che ieri verso la mezzanotte è stato investito da un tram della linea 5 in via Vitruvio, nei pressi della Stazione Centrale, all'angolo con via Lepetit a Milano. Si tratta di un uomo di nazionalità romena che è stato trasporta

Milano - travolto da un tram vicino alla Centrale : è grave : Un uomo di 62 anni trasportato in codice rosso al Policlinico: ancora da chiarire le cause dell'incidente