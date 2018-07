Milano Domani appuntamento con la rassegna Museo a cielo aperto

Al Politecnico di Milano il master per progettisti e stadia manager di domani : Nelle nuove Smart City lo stadio come lo conosciamo oggi è destinato a cambiare completamente. Diventerà una Smart Arena? Scoprilo nella seconda edizione del master L'articolo Al Politecnico di Milano il master per progettisti e stadia manager di domani è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

'Cosa farai domani?' Apple apre a Milano il suo flagship store : L'azienda creata da Steve Jobs ha fatto nascere 'in Europa 1 milione e 760mila posti di lavoro legati alla app economy' ha spiegato il manager, aggiungendo che l'Italia è la 'quinta economia legata ...

“Cosa farai domani?” Apple apre a Milano il suo flagship store : Pietra grigia dei monti lombardi, acqua e alberi: è “ispirato alle piazze italiane” il primo flagship store di Apple in Italia in Piazza Liberty a Milano, aperto oggi in anteprima per la stampa. Un negozio ma anche una piazza, un punto di incontro dove “condividere e creare relazioni” su un’area di 3500 metri quadrati. Colori tenui - il grigio della pietra Beola, il beige della betulla e il bianco, colore ...

Milano. Riapertura navigli : domani incontro pubblico in Sala Alessi : Si terrà domani alle ore 16:30 nella Sala Alessi di Palazzo Marino, l’incontro pubblico di approfondimento su costi e benefici

Olimpia Zagnoli disegna la Milano di domani (che avrà il suo Apple Store) : È una giornata uggiosa, come tante a Milano. Non ci si può fare nulla… O, forse, sì: per esempio vestirsi di colori sgargianti, inforcare un bel paio di occhiali da sole e uscire a sconfiggere il grigiore. Proprio come fa la protagonista dell’opera che Olimpia Zagnoli ha realizzato per la campagna di lancio del nuovo Apple Store di piazza Liberty. La casa dell’iPhone ha coinvolto i più promettenti nomi della creatività meneghina a cui è stato ...

Elezione diretta del presidente della Repubblica : domani se ne discute a Milano : A un'Italia Forte serve un presidente forte. E' questo il titolo della tavola rotonda in programma per domani, giovedì 19 luglio a Milano, nella Sala Gonfalone del Grattacielo Pirelli in via Filzi 22,...

Musica : parte tour estivo di Suzanne Vega - domani live a Milano : Milano, 9 lug. (AdnKronos) - parte da Milano il nuovo tour di Suzanne Vega, la cantautrice icona degli anni '80-'90, nota al grande pubblico per aver interpretato, nel 1987, il brano 'Luka'. domani sera, il live all'auditorium di Milano Fondazione Cariplo, dove l'artista statunitense suonerà dal viv

Milano : domani al Pirellone la mostra 'Potere ai Piccoli' : Milano, 9 lug. (AdnKronos) - Sarà inaugurata domani, martedì 10 luglio, la prima mostra personale di Riccardo Zangelmi 'Potere ai Piccoli', tutta realizzata in mattoncini Lego, promossa dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con Lego Italia. L’inaugurazione si terrà alle 13 nello

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Milano. Domani le semifinali : Bonifazi e Ingrosso ci riprovano divisi - Toti/Allegretti per il primo sigillo : Una giornata pienissima di sfide con una formula spettacolare che rende ancora più interessante il grande appuntamento di Milano per la terza tappa del Campionato Italiano di Beach volley. Giornata di sorprese, di conferme e di spettacolo, in campo e anche fuori con tanti appassionati, al Castello Sforzesco e al Quanta Club, ad assistere alle sfide che hanno decretato gli otto semifinalisti che saranno in campo Domani dalle 8 (diretta Eurosport) ...

Olimpiadi : Milano - domani dossier al Coni : ANSA, - Milano, 2 LUG - Anche Milano presenterà il pre dossier per candidarsi ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Il documento, a quanto si apprende, è completo e verrà presentato domani al ...

Milano : da domani al via la campagna anti-abbandono di Associazione Animalisti Onlus : Al via la campagna anti-abbandono di Associazione Animalisti Onlus: da lunedì Milano sarà tappezzata di manifesti. Il presidente dell’Associazione Alessandro Mosso, ha dichiarato: “Dobbiamo Intervenire per i troppi abbandoni estivi di animali. Le strutture ricettive sono al collasso, troppi gli abbandoni. È necessario far sapere ai cittadini che è colpevole non solo chi abbandona ma anche chi si volta dall’altra parte. Accade spesso che ...

Gay : domani Milano Pride - sfilata in Buenos Aires e show Benji e Fede : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - domani la città di Milano si unisce al coro globale del Pride: l’onda arcobaleno animerà le vie del centro per promuovere una società più inclusiva che tuteli i diritti Lgbt+ e delle minoranze. Promosso da Arcigay Milano e dal coordinamento arcobaleno, il corteo si riun

Milano - neonata morta dopo aver ingerito un tappo di profumo : domani l'autopsia : È morta a 7 mesi per avere ingerito il piccolo tappo di un profumo. domani mattina, alla clinica Mangiagalli di Milano, verrà effettuata l'autopsia sul corpicino. I fatti sono del 18 giugno scorso. ...

Francesco Forleo è morto/ Addio all'ex parlamentare e questore di Milano : domani il funerale : Francesco Forleo è morto: l'ex parlamentare e questore di Milano e Brindisi è deceduto all'età di 76 anni, domani martedì 26 giugno 2018 i funerali a Genova(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:56:00 GMT)