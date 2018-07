Milano : anche segway e monopattini nel nuovo bando sulla mobilità ‘sharing’ : Milano, 28 lug. (AdnKronos) – Milano incentiva la mobilità elettrica e quella condivisa con un nuovo bando dove sarà dato spazio anche a veicoli innovativi come il segway, una sorta di monopattino elettrico. La giunta ha approvato le linee guida per l’individuazione di “soggetti pubblici o privati interessati a svolgere il servizio di sharing elettrico non solo degli scooter, ma anche di mezzi innovativi purché ...

Milano : anche segway e monopattini nel nuovo bando sulla mobilità ‘sharing’ : Milano, 28 lug. (AdnKronos) – Milano incentiva la mobilità elettrica e quella condivisa con un nuovo bando dove sarà dato spazio anche a veicoli innovativi come il segway, una sorta di monopattino elettrico. La giunta ha approvato le linee guida per l’individuazione di “soggetti pubblici o privati interessati a svolgere il servizio di sharing elettrico non solo degli scooter, ma anche di mezzi innovativi purché ...

Anche a Milano tutti in attesa dell'eclissi di Luna rosso sangue - l'evento astronomico dell'estate - - Milano Post : ... Lord Byron e John William Polidori in un percorso appassionante tra scienza, storia e letteratura gotica, che racconterà eventi impressionanti e scoperte scientifiche scioccanti. Alle 21 in giardino,...

Milano - topi nel carcere di Opera : "Anche in infermeria" - la lettera di protesta dei detenuti : A firmare la denuncia una trentina di carcerati: "Morsi dai roditori anche un medico e un prigionero malato di cancro"

BORSA Milano chiude negativa - bene Fca - scende Buzzi - deboli le banche : ** Sul fronte opposto strappa anche oggi MONDO TV con un balzo del 10,8%. Una trader parla di recupero dopo i minimi storici toccati il 9 luglio scorso, mentre a fine dicembre il titolo era sui ...

Borse in rialzo - Milano scende penalizzata dalle banche : Le Borse europee aprono positive in scia alla buona chiusura di Tokyo e di Wall Street dopo che il presidente della Fed Powell ha confermato il buono stato di salute dell'economia americana. Milano pero' perde subito terreno, con i bancari che girano al ribasso: -0,10% il Ftse Mib. Londra Parigi e Francoforte guadagnano oltre mezzo punto percentuale. A Piazza Affari il ...

Campus party a Milano - tra i relatori anche Marco Vallarino : ... antidiluviano abbia ancora successo è provare a giocare con una di queste storie interattive, che -come detto da Sheldon Cooper in The Big Bang Theory- sfruttano il chip grafico più potente al mondo:...

Tecnologia - anche Uquido parteciperà al Campus Party di Milano : anche Uquido parteciperà alla seconda edizione del Campus Party di Milano. La software house fondata nel 2010 sarà protagonista di tre incontri dedicati alla "extended reality", tra applicazioni, potenzialità, trucchi, prospettive e opportunità professionali. Appuntamento a Rho Fiera per venerdì 20

Milano - «mezzi Atm gratis per ragazzi tra 10 e 14 anni anche se non accompagnati da adulti» : Un ordine del giorno, si sa, non si nega a nessuno. Dà un po' di visibilità al politico di turno e poi finisce nel dimenticatoio. Ma quello presentato lunedì dalla consigliera del Pd, Alice Arienta è ...

Milano - tassista aggredisce poliziotto : arrestato/ Ultime notizie : anche il cliente coinvolto - è irreperibile : Milano, tassista aggredisce poliziotto: arrestato per violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. anche un suo cliente coinvolto ma ora è irrintracciabile.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 17:27:00 GMT)

Borse : Milano chiude bene - in rialzo anche le altre in Europa : (Alliance News) - chiude positiva Milano come tutte le principali Borse del Vecchio Continente. Ad agitare le acque nel pomeriggio la visita di Trump nel Regno Unito dove, dopo una serie di proclami e smentite, ha stabilito la...

Milano - dopo il poliziotto corrotto spunta anche un politico che ha frequentato l’ufficio della malavita : Comasina e Bruzzano, bande criminali e rapporti istituzionali. Non solo poliziotti corrotti. Ora dall’inchiesta, che ieri ha portato in carcere 23 persone, salta fuori anche il nome di un politico. Via Boito, Novate Milanese. Per capire bisogna ripartire da qui. Capannoni, non c’è altro, qualche campo di erbacce, posteggi di terra battuta dove i camionisti dell’est bevono birra e fanno grigliate. Zona industriale di strade che ...

Milano - nascono 4 baby-cicogne bianche all'oasi sulla tangenziale : Lieto evento all'oasi ambientale lungo la tangenziale tra Comazzo (Lodi) e Liscate (Milano), la "A58-TEEM": sono nate quattro baby-cicogne bianche. Secondo gli esperti sono nate dalle due coppie adulte notate a partire da gennaio nelle campagne circostanti l'abbazia bramantesca...

Borse in recupero. Banche incerte a Milano - malgrado news su Npl : L'attenzione degli investitori è ora rivolta alle minute della BCE, ossia ai verbali dell'ultima riunione di politica monetaria tenutasi lo scorso 14 giugno, mentre nel pomeriggio avrà inizio la ...