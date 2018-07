Milan | nuovo contatto Conte-Leonardo | tutta la verità al di là delle “smentite di rito”

Juventus - nuovo incontro con il Milan : Bonucci è più vicino : Il ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus si avvicina a suon di incontri, nuove idee e benedizioni. Se i dirigenti bianconeri, anche ieri attivissimi nei salotti Milanesi del mercato, hanno ...

Meno over 30 e tagli agli esuberi - così il Milan può aprire il nuovo corso : Ad oggi il costo della rosa del Milan per il 2018-2019 ammonta a 206 milioni: le possibili mosse per poter investire nel rispetto del Fair Play Finanziario L'articolo Meno over 30 e tagli agli esuberi, così il Milan può aprire il nuovo corso è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano - apre il nuovo Apple store in Piazza Liberty : Insomma come gli altri negozi del mondo. In bella vista gli ultimi prodotti, tra iPad, iPhone, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods e iPods pronti perché i clienti possano provarli. Primo cliente ad ...

Baresi : 'Bello ritrovare subito Ancelotti. Il Milan ora ha un nuovo progetto' : Franco Baresi a Sky Sport commenta l'inizio tosto del Milan che esordirà in casa contro il Genoa, poi trasferta a Napoli e di nuovo in casa contro la Roma: 'Partite intense, importanti da subito dove incontreremo il ...

Milano - lunghe code per l'apertura del nuovo Apple Store. FOTO : Milano, lunghe code per l'apertura del nuovo Apple Store. FOTO Il negozio in piazza Liberty è stato preso d'assalto da clienti e appassionati arrivati da tutto il Nord Italia. Ore di fila per accedere. È stata anche l'occasione per restituire alla città un nuovo spazio a due passi dal Duomo. LA ...

Milan - nuovo contatto con l'Atletico Madrid per Kalinic : Secondo quanto riferito da Sky Sport c'è stato un nuovo contatto tra il Milan e l' Atletico Madrid per Nikola Kalinic . I rossoneri avevano rifiutato l'ultima proposta di prestito con diritto di riscatto.

Milan - Scaroni : “Impegno non da poco. Mi auguro arrivi presto il nuovo AD” : "Nella vita ne ho fatte di tutti i colori, adesso sono qui ed è un impegno non da poco. Mi auguro arriverà presto l'amministratore delegato del Milan". L'articolo Milan, Scaroni: “Impegno non da poco. Mi auguro arrivi presto il nuovo AD” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Bonucci verso la Juventus : nuovo vertice con l'agente di Caldara : Sono i giorni, le ore, del probabile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus, con Mattia Caldara pronto eventualmente a fare il percorso inverso. Oggi, a Milano, c'è stato un altro vertice tra il ds ...

Milan - Leonardo ufficiale : è il nuovo direttore tecnico. Subito al lavoro per tentare lo scambio Higuain-Bonucci : Il Milan di Elliott comincia ufficialmente la sua ricostruzione con la nomina di Leonardo come nuovo direttore dell’area tecnico-sportiva. Il brasiliano, che arriva nei quadri rossoneri dopo un passato da giocatore e allenatore, avrà il compito di guidare la società sul mercato, a cominciare da questa finestra, come spiegato dal presidente Paolo Scaroni. E partirà dal sogno Gonzalo Higuain, diventato concreto per il probabile addio di Leonardo ...

Milan : è ufficiale - Leonardo nuovo direttore tecnico. Il club : “si occuperà del mercato” : Il nuovo corso del Milan continua con la nomina di Leonardo a direttore Generale del club, con effetto immediato. “Il ritorno di Leonardo, grande campione rossonero e del mondo, al club, è un altro passo in avanti nel cammino verso il successo. La nomina di Leonardo è anche un ulteriore segno dell’impegno di Elliott di aggiungere figure di esperienza e standing internazionale, che sanno cosa voglia dire riportare il Milan alla ...

