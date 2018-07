Milan-Caldara senza tregua

Vertice Milan-Juve per Bonucci. Il Chelsea pensa a Caldara : ROMA - Leonardo non ha voluto, e potuto, illudere nessuno. ''Sarà un mercato senza botti' ha detto il nuovo direttore dell'area tecnica del Milan. Che qualcosa dovrà inventarsi per esaudire le ...

BONUCCI - JUVENTUS E Milan TRATTANO/ Ultime notizie : Ventura sorpreso - Paratici parla con Caldara : BONUCCI torna alla JUVENTUS? Trattativa in corso con il MILAN: le Ultime notizie e gli aggiornamenti. Incontro tra il direttore sportivo Paratici e l'agente Lucci, c'è il nodo Caldara(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 20:41:00 GMT)

Scambio Bonucci-Caldara - Fabio Paratici incontra a Milano i procuratori dei due difensori : È entrata nel concreto la trattativa per lo Scambio Bonucci - Caldara . Oggi, venerdì 27 luglio, i due procuratori dei rispettivi difensori, Alessandro Lucci per il capitano rossonero e Beppe Riso per ...

Bonucci - Juventus e Milan trattano/ Ultime notizie : ds bianconero Paratici incontra anche l'agente di Caldara : Bonucci torna alla Juventus? Trattativa in corso con il Milan: le Ultime notizie e gli aggiornamenti. Incontro tra il direttore sportivo Paratici e l'agente Lucci, c'è il nodo Caldara(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:37:00 GMT)

Juventus-Milan : terminato il summit per Bonucci. E su Caldara spunta il Chelsea : MILANO - Prosegue la trattativa fra Milan e Juventus , avviata qualche giorno fa per il ritorno in bianconero di Leonardo Bonucci . Si studiano le possibili soluzioni, con il Milan che prova a ...

Calciomercato - Bonucci-Caldara : Juve disposta allo scambio col Milan - ma con Higuain : Milan-Juventus: l'asse di mercato continua a essere bollente. Proseguono i contatti tra le due società per risolvere l'intrigo che coinvolge tre giocatori: sul piatto ci sono Leonardo Bonucci, Mattia ...

Juve-Caldara-Bonucci - vertice a Milano - E poi Paratici incontra Leonardo : Il summit per capire la volontà del club bianconero. Uno spiraglio per Leo, ma Allegri non vuole privarsi di Caldara. E c'è molto altro

Juve-Milan - vertice a Milano : lo scambio Caldara-Bonucci prende forma? : Milan e Juventus continuano a lavorare sottotraccia allo scambio Bonucci-Caldara. Oggi a Palazzo Parigi, hotel in centro a Milano, si è svolto un vertice che ha visto protagonisti il direttore ...

Juve-Caldara-Bonucci - vertice a Milano - E' dura - ma la trattativa è partita : Il summit per capire la volontà del club bianconero. Uno spiraglio per Leo, ma Allegri non vuole privarsi di Caldara

BONUCCI - JUVENTUS E Milan TRATTANO/ Ultime notizie : incontro tra ds Paratici e agente Lucci - il nodo Caldara : BONUCCI torna alla JUVENTUS? Trattativa in corso con il MILAN: le Ultime notizie e gli aggiornamenti. incontro tra il direttore sportivo Paratici e l'agente Lucci, c'è il nodo Caldara(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Calciomercato Juventus – Incontro con l’agente di Bonucci - il Milan spinge per avere Caldara : gli ultimi aggiornamenti : Il direttore sportivo Paratici ha incontrato l’agente di Bonucci per capire la fattibilità dell’operazione, il Milan spinge per avere Caldara in cambio Milan e Juventus continuano a tenere vivi i contatti per l’operazione Bonucci-Caldara, provando a limare le distanze. Entrambi i club valutano il proprio giocatore di più rispetto a quello dei rivali, dunque è complicato riuscire a trovare la quadra di una trattativa che ...

Juve-Milan - vertice in centro a Milano : lo scambio Caldara-Bonucci prende forma? : Milan e Juventus continuano a lavorare sottotraccia allo scambio Bonucci-Caldara. E' infatti di queste ore la notizia di un vertice a tre Palazzo Parigi in centro a Milano, che ha visto protagonisti ...

Milan - Caldara si impunta e aspetta Rugani : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Milan continua ad insistere con la Juventus per Mattia Caldara , ritenuto il sostituto ideale e futuribile per riportare Leonardo Bonucci a Torino. Il giocatore è però appena arrivato in ...

Juve-Milan : perché le trattative per Bonucci - Higuain e Caldara sono in standby : Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport del futuro di Gonzalo Higuain ammettendo che ancora non sono arrivate offerte ufficiali né del Milan né del Chelsea. Bianconeri e rossoneri stanno portando avanti i discorsi per un possibile ...