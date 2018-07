Migranti | svolta nei mari libici “non passa più nessuno” Ultime notizie | il capitano

Germania - Seehofer pronto a restare con svolta su politica Migranti : Il presidente della Csu, Horst Seehofer , potrebbe rimanere in politica e non dimettersi come ministro dell'Interno tedesco se la Cdu di Angela Merkel facesse un passo indietro nella politica sui ...

Germania - da Seehofer ultimatum alla Merkel : “Svolta sui Migranti o mi dimetto”. Governo appeso a un filo : ultimatum alla cancelliera Angela Merkel. Dopo aver minacciato due volte le dimissioni, il ministro degli Interni tedesco e leader della Csu, Horst Seehofer, si appella a un ultimo disperato tentativo di trovare un accordo. Ma se entro tre giorni non otterrà da Merkel una svolta soddisfacente sulla questione migranti, allora lascerà “tutte le poltrone”. Nel pomeriggio è in programma un nuovo incontro tra il leader bavarese e l’Unione ...

Ma quale svolta - sui Migranti vince la linea di Orban e Macron : Bruxelles. Doveva essere il vertice del “cambio radicale” della politica europea sulle migrazioni, del superamento di Dublino e del principio della responsabilità del paese di primo ingresso, dell'Italia non più lasciata sola in Europa, degli altri paesi che aprivano i porti e accoglievano i migrant

Migranti - svolta di Conte a Bruxelles : «Chi sbarca in Italia sbarca in Ue» : Superare il criterio del Paese di primo arrivo: chi sbarca in Italia, sbarca in Europa. È uno dei dieci obiettivi della proposta Italiana che il premier Giuseppe Conte ha presentato al vertice...

Migranti - svolta di Conte a Bruxelles : 'Chi sbarca in Italia sbarca in Ue' : È un'Italia con 'l'elmetto' quella che il premier Giuseppe Conte porta oggi al mini-summit di Bruxelles . Sarà, per il docente prestato alla politica, il primo stress test europeo che lo vedrà destreggiarsi tra lo scontro aperto con la Francia e il tentativo di trovare la sponda con quello che oggi appare l'anello debole dell'asse franco-...

Migranti - svolta di Conte a Bruxelles : «Superare regolamento di Dublino» : È un'Italia con «l'elmetto» quella che il premier Giuseppe Conte porta oggi al mini-summit di Bruxelles. Sarà, per il docente prestato alla politica, il primo stress...

Migranti - svolta di Conte a Bruxelles : «Ora cambio d'approccio radicale» : È un'Italia con «l'elmetto» quella che il premier Giuseppe Conte porta oggi al mini-summit di Bruxelles. Sarà, per il docente prestato alla politica, il primo stress...

Svolta sui Migranti La guardia costiera chiude alle Ong : «Non chiamateci più» : Le navi che chiedono aiuto nella zona di mare di fronte alla Libia, e quindi fuori dall'area di ricerca e soccorso italiana, dovranno rivolgersi e coordinarsi col Centro di Tripoli e coi guardacoste ...

Soccorsi ai Migranti - in arrivo una - pessima - svolta - : 'Non credo che la SAR abbia i requisiti previsti per le zone di ricerca e soccorso di qualsiasi Paese del mondo. La Libia infatti non ha entità territoriale unica e le autorità di Tripoli che ...