Migranti | sbarchi quasi azzerati | Qui non passa più nessuno

Salvini : sbarchi Migranti in calo ma persiste preoccupazione in merito : Roma – “In 2017 trend in discesa degli sbarchi di migranti. Dal primo giugno 2018, giorno del giuramento del governo, tale tendenza si e’ consolidata”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante l’audizione davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato Affari costituzionali sulle linee programmatiche del suo Dicastero, parlando di una riduzione dell'”86 per cento”. Nonostante ...

Sbarchi - Migranti dalla Turchia in veliero : così aggirano tutti i controlli : Torna un fenomeno che sembrava ormai estinto: le traversate con i velieri. Raggiungere l'Italia ora costa cinquemila euro, ma i viaggi sono anche più sicuri e confortevoli.Nella notte la polizia e la guardia di finanza di Siracusa hanno rintracciato 25 persone, di nazionalità irachena, che secondo quanto loro stessi hanno raccontato sarebbero sbarcati intorno a mezzanotte da una barca a vela. Il gruppo, formato anche da donne e bambini, è ...

Migranti - Oim : meno sbarchi ma più morti. Salvini vs Open Arms : Diminuiscono le navi da salvataggio nelle acque internazionali a ridosso della costa libica. Verso cui ora viaggia la nave della ong spagnola Open Arms, con relative reazioni con il ministro dell'...

Migranti - gli sbarchi lacerano l'Italia. Ma la «debolezza di Stato» spaventa più dello straniero : Le migrazioni dividono l'opinione pubblica in tutti i Paesi europei, ma in uno più degli altri. In Italia le fratture di fronte alle immagini degli sbarchi e alle 600 mila richieste di asilo negli ...

Migranti - Juncker a Conte : ?pronti a gestire cellule di crisi ma gli sbarchi non sono competenza Ue : La Commissione condivide «il sentimento di urgenza dell’Italia», lavorerà tutta l’estate «per rafforzare la guardia di frontiera e costiera europea» e concorda «sulla necessità di...

Migranti - Juncker a Conte : pronti a gestire cellule di crisi ma gli sbarchi non sono competenza Ue : La Commissione condivide «il sentimento di urgenza dell'Italia», lavorerà tutta l'estate «per rafforzare la guardia di frontiera e costiera europea»

Sbarchi - ecco il piano dell'Ue : "Migranti in centri sorvegliati" : È solo una prima bozza del piano. Eppur qualcosa si muore. L'Ue, dopo il Consigio europeo sulle migrazioni di cui tanto si è parlato, sta cercando di rendere operative le conclusioni del vertice che ha visto l'Italia chiedere maggior collaborazione su Sbarchi e accoglienza.Ed è proprio a livello di gestione dei salvataggi in mare e ricollocamento dei richiedenti asilo che verte la proposta che la prossima settimana la Commissione Ue ha ...

Italia - i 450 Migranti sbarchino a Malta : ROMA, 13 LUG - L'Italia chiede a Malta di ottemperare con la massima urgenza alle proprie responsabilità sul caso dell'imbarcazione con 450 migranti a bordo, identificando il porto di sbarco sul ...

Migranti : intesa tra Italia - Germania e Austria contro gli sbarchi : Incontro trilaterale tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e i suoi omologhi Horst Seehofer e Herbert Kickl, nasce "l'asse di volenterosi"

Migranti - nasce "l'asse dei Paesi volenterosi"Italia-Germania-Austria insieme contro gli sbarchi : Salvini e i colleghi Seehofer (Germania) e Kickl (Austria) annunciano la nascita di un'alleanza di "volenterosi" per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa, in modo da far giungere sul Continente "solo coloro che effettivamente fuggono da guerre".