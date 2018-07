Migranti | Salvini | grazie per solidarietà dopo Famiglia cristiana | non mollo

Maiorca rifiuta Salvini ma intanto espelle illegalmente i Migranti : Le autorità spagnole di Maiorca avrebbero espulso illegalmente i migranti senza documenti fermati sull'isola. Ad affermarlo è il giudice Alicia Ortuño del Tribunale superiore di Giustizia delle isole ...

Migranti - le navi nere di Claudio Carrieri e la ‘scomunica’ di Matteo Salvini : Figure umane nell’acqua, con le braccia alzate . Sembra che danzino, ma in realtà “si arrendono” ai pesci, urlando con gli occhi perché il mare gli sta già rubando il respiro. È l’ultimo quadro di Claudio Carrieri, un artista savonese di chiara fama, che alla “stagione dei naufragi” ha dedicato dozzine di opere. Nei giorni in cui Famiglia Cristiana scomunica senza se e senza ma le crociate di Matteo Salvini, le navi nere di ...

Migranti - Sala : “Troppi sindaci leghisti si girano dall’altra parte - Salvini li convinca. Il carico non può essere solo nostro” : A margine della Cerimonia di deposizione delle corone in ricordo della strage di via Palestro, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha commentato la proposta del Ministro Matteo Salvini di riaprire il centro di detenzione di via Corelli: “Trovo profondamente sbagliato che il ministro proponga un’azione del genere e non stia facendo niente oggi per spingere i sindaci del suo partito, che non accolgono Migranti, a cambiare ...

Migranti : Sala a Salvini - su riapertura Cie via Corelli parliamoci : Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Sulla possibilità avanzata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di riaprire il Cie di via Corelli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo invita a un confronto e soprattutto a fare pressione sui primi cittadini della Lega affinché anch'essi accolgano Migranti e non

Migranti : Sala a Salvini - su riapertura Cie via Corelli parliamoci : Milano, 27 lug. (AdnKronos) – Sulla possibilità avanzata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di riaprire il Cie di via Corelli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo invita a un confronto e soprattutto a fare pressione sui primi cittadini della Lega affinché anch’essi accolgano Migranti e non ricada tutto sulla sola città di Milano. Lo dice a margine della commemorazione della strage di via Palestro. “Penso ...

Sondaggi Politici/ Caos Migranti - gli elettori con Salvini : solo il 18% vuole accoglienza ‘totale’ : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Caos migranti, gli elettori stanno con la Lega di Salvini. solo il 18% è per l'accoglienza "totale": gli ultimi dati(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:57:00 GMT)

Mannarino racconta di quando litigò con i fan per difendere i Migranti. E dal palco di Roma sfida Salvini : Che il concerto di Alessandro Mannarino non sarebbe stata un'allegra riunione di Salviniani e sovranisti, si era capito all'ingresso di Capannelle, quando lo staff di Rock in Roma ha distribuito pezzi di bandiere colorati, raffiguranti paesi di tutti il mondo. La conferma l'ha data lo stesso artista Romano dopo aver eseguito Apriti Cielo, il brano che ha dato il nome all'album e al tour, quando ha invitato una cinquantina di migranti a salire ...

Migranti - Sala : aspetto Salvini a Milano : ANSA, - Milano, 26 LUG - Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, vuole riaprire il Cie di via Corelli a Milano per le espulsioni. Una proposta che ad esempio non piace all'...

Matteo Salvini : 'Con i soldi tolti ai Migranti pagherò gli straordinari alle FF.O.' : Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Tempo, dove ha spiegato le prossime manovre che intende intraprendere riguardo ai campi nomadi e ai fondi destinati ai centri per i migranti [VIDEO]. Oggi, inoltre, incontrera' la sindaca Virginia Raggi. Salvini: meno ai centri, più alle Forze dell'Ordine Secondo il ministro dell'Interno, i centri d'accoglienza hanno un costo troppo elevato. ''Voglio smettere di spendere una fortuna ...

Madrid critica le scelte di Salvini sui Migranti : Roma, 26 lug., askanews, - Il capo della diplomazia spagnola ha criticato ieri la decisione dell'Italia di chiudere i suoi porti ai migranti ed ha sostenuto l'adozione di una politica europea a lungo termine per affrontare la crisi migratoria, che considera 'più grave di quella dell'euro'. L'Italia ha chiuso le porte ai migranti in arrivo …

Migranti - i vescovi contro Salvini. Lui : Io come Satana? Di pessimo gusto : La politica migratoria di Salvini parte da un punto fondamentale: "meno partenze meno morti", e per questo il ministro tiene alta l'attenzione sui flussi e non molla la presa. Nella prima metà del ...

Migranti - Famiglia Cristiana in copertina : “Vade retro Salvini”. Lui : “Pessimo gusto” : “Vade retro Salvini“, è il titolo che campeggia sulla copertina dell’ultimo numero di Famiglia Cristiana. Nella foto, una mano che si leva verso il volto di uno sconcertato ministro degli Interni. “Niente di personale o ideologico”, precisa il settimanale, “si tratta di Vangelo“. Dopo l’ennesima tragedia di Migranti morti in mare (le vittime, ricorda il settimanale, sono già 1.490 dal primo gennaio al 18 ...

Migranti : «Vade retro Salvini» - la Chiesa reagisce a certi toni sprezzanti : ... ascoltiamo i loro dolori e le loro paure, curiamo la loro salute e tentiamo, con fatica, di far capire che in Italia ci sono anche persone che li amano e che fanno di tutto perché nel loro mondo e ...

'Vade retro Salvini' - la copertina di Famiglia Cristiana contro la politica sui Migranti del ministro leghista : Una mano si leva versa il viso di uno sconcertato ministro dell'Interno Matteo Salvini. 'Vade retro Salvini', si legge sotto la sua faccia sgomenta. In rosso sono evidenziate due sole parole: '...