Migranti la rotta si sposta sulla Spagna | 1000 salvataggi in 2 giorni

Emergenza Migranti/ Così la rotta tunisina aggira il blocco dei porti : ROMA Sono arrivati fino in Italia con i loro mezzi. Erano in 66, intercettati al largo di Pantelleria e sbarcati a Trapani poco dopo mezzanotte di ieri, dopo essere stati soccorsi da due motovedette ...

Migranti - Open Arms fa rotta verso la Spagna : «Non ci fidiamo di Salvini» : La scelta della Ong motivata dalle minacce di una contro-inchiesta del ministro dell’Interno italiano sul bimbo e la madre morti in mare

Migranti - due navi ong Open Arms di nuovo in rotta verso Libia : La nave Open Arms dell'ong spagnola Proactiva Open Arms sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. E' quanto segnalato sul sito Marine Traffic, che monitora le rotte delle navi. L'imbarcazione ...

Migranti : sindaco Lampedusa - nave con 450 a bordo non fa rotta verso l’isola : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – “Non mi risulta che la barca con 450 Migranti a bordo stia facendo rotta verso Lampedusa. Non so chi abbia diffuso questa notizia, ma è falsa. So che è nelle vicinanze ma solo per raggiungere la Sicilia”. Lo ha detto all’Adnkronos Salvatore Martello, il sindaco di Lampedusa che sta seguendo quanto accade nel Mediterraneo. C’è una grossa imbarcazione a due piani, un peschereccio carico ...

C'è un nuovo barcone con 450 Migranti che fa rotta verso l'Italia : Il barcone con 450 migranti a bordo, segnalato in acque Sar maltesi, è entrato nella Sar italiana. A quanto si apprende da fonti del Viminale, stava navigando ad una velocità di 7-8 nodi in direzione ...

Algeria-Sardegna - la rotta "dimenticata" dei Migranti : Le partenze di migranti dalla Libia occupano le prime pagine dei giornali e diventano argomento di polemiche nell'agone politico. Ma c'è anche un'altra rotta, di cui poco si parla: quella che dall'Algeria...

L'altra rotta dei Migranti - dalla Turchia in barca a vela per 5.000 euro a testa : Ieri l'ultimo sbarco di 69 pachistani. Il traffico gestito da scafisti lettoni, ucraini e georgiani riguarda un'immigrazione "di lusso" rispetto a quella proveniente dalla Libia. E così arrivano in Italia da 3.500 a 5mila persone all'anno

La Diciotti attracca a Trapani : denunciati due Migranti per minacce e dirottamento : Articolo aggiornato alle ore 14,47 del 12 luglio 2018 Ore 14,47 - È arrivata nel porto di Trapani nave 'Diciotti' della Guardia costiera con a bordo i 67 migranti, salvati sabato, e prelevati domenica dal cargo italiano Vos Thalassa, dopo le presunte tensioni a bordo per il timore di tornare in Libia. Forze dell'ordine, Capitaneria di porto, Croce rossa, protezione civile e organizzazioni umanitarie hanno ...

La Diciotti in rada a Trapani : denunciati due Migranti per minacce e dirottamento : Articolo aggiornato alle ore 13,19 del 12 luglio 2018 Ore 14,03 Due denunciati tra i 67 migranti a bordo della Diciotti della Guardia costiera diretta stamane al porto di Trapani e poi allontanatasi in rada. Un ghanese e un sudanese sono stati identificati e denunciati da personale della Polizia per violenza, minacce e dirottamento nel corso delle presunte tensioni sulla Vos Thalassa, al largo della Libia. Ma a decidere eventuali ...

Migranti - in due denunciati a bordo della Diciotti per violenza e dirottamento : Due denunciati tra i 67 Migranti a bordo della Diciotti della Guardia costiera diretta stamane al porto di Trapani e poi allontanatasi in rada. Un ghanese e un sudanese sono stati identificati e denunciati da personale della Polizia per violenza, minacce e dirottamento nel corso delle presunte tensioni sulla Vos Thalassa, al largo della Libia. Ma a decidere eventuali provvedimenti, compresi i fermi, sottolineano gli uffici giudiziari, ...