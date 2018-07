Migranti | Bonino batte i pugni sui banchi del Senato | “Sapete come me qual è la verità”

Migranti - Bonino : “Libia porti sicuri? I campi di detenzione - soprattutto quelli privati - non sono certo posti sicuri” : “I porti della Libia sicuri? Innanzitutto la dizione della Convenzione non parla di porti sicuri ma di posti sicuri, quindi tutto il resto. Ora, ai porti sicuramente si potrà sbarcare ma i campi di detenzione, in particolare quelli privati, non sono certo posti sicuri”. Così Emma Bonino a margine delle celebrazioni del ventesimo anniversario della Corte Penale Internazionale. L'articolo Migranti, Bonino: “Libia porti sicuri? I ...

Migranti - Bonino : 'Persone usate come scudi umani. Pensate se in Libia ci fosse la vostra famiglia' : 'Il ministro Salvini é in perenne campagna elettorale, ma con gli slogan non si va di nessuna parte e una crisi umanitaria é stata trasformata in...

Migranti - Bonino : “È uno dei momenti più bui della democrazia liberale. Non rassegnamoci a linguaggio squadrista” : “Stiamo vivendo uno dei momenti più bui della storia della nostra repubblica dell’ordinamento costituzionale e della democrazia liberale”. Senza giri di parole Emma Bonino, senatrice di Più Europa, descrive il momento politico attuale. Lo afferma in occasione della “Giornata mondiale del rifugiato” durante la presentazione della campagna per la legge di iniziativa popolare europea Welcoming Europe (welcomingeurope.it) che mira a decriminalizzare ...

Aquarius - Bonino : “Renzi barattò i soccorsi per la flessibilità - Salvini per i voti. La priorità è salvare quei Migranti” : “Renzi ha barattato i soccorsi in cambio della flessibilità sui conti. Salvini per qualche voto in più”. Ha idee molto precise l’ex ministro degli Esteri Emma Bonino sulla vicenda dei migranti a bordo della Aquarius finiti in balia di una contesa diplomatica e geopolitica che chiama in causa Italia, Malta ed Europa. C’è Malta che risponde picche alla richiesta di farsene carico, perché “a gestire l’operazione è Roma”, anche se ...

Migranti - Bonino : “Linguaggio di Salvini? Misto di volgarità e squadrismo offensivo. Sue promesse infattibili e crudeli” : “Credo che non arriveremo a nessuna riforma di Dublino, tutto continua come prima, più elementi di razzismo e un ministro che certamente non è un fautore di un messaggio di calma e razionalità. Piuttosto di un messaggio sempre sovreccitato, probabilmente è ancora in campagna elettorale, magari la realtà lo calmerà. Strizzare occhio a Usa e Russia? Solo se si è strabici”. Così Emma Bonino a margine della presentazione ...

Bonino contro Lega e M5s : "Su euro e Migranti c'è un disegno eversivo" : Toni diretti e parole molto chiare. Emma Bonino spiega le ragioni della sua opposizione al governo gialloverde. "Temo questo disegno eversivo": lo afferma la leader storica dei Radicali, ex ministra degli...

