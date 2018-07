Microsoft Surface Go | caratteristiche | prezzo e immagini

Microsoft e gli utenti consumer : si apre una nuova era costituita da Surface - Cortana - Office e Windows 10 : Da quando Satya Nadella è diventato CEO di Microsoft si sono aperte essenzialmente due correnti di pensiero: c’è chi lo critica e c’è, invece, chi lo apprezza moltissimo. In realtà hanno ragione entrambi e la motivazione è alquanto ovvia ovvero da una parte il nuovo amministratore delegato ha fatto crescere in modo rilevante i ricavi della società grazie al Cloud, Office 365 e Intelligenza Artificiale ma dall’altro ha messo la ...

Microsoft - ecco il Surface Go : 2 in 1 e low cost : Il colosso di Redmond lancia il suo nuovo modello d'ingresso all'ecosistema dei tablet-laptop: un dispositivo economico che sfida l'ultimo iPad con più versatilità

Microsoft sta rielaborando l’hardware e il software di Surface Andromeda : Dopo aver visto le numerose indiscrezioni che confermano la presentazione di Andromeda posticipata al 2019, Paul Thurrot, noto giornalista e leaker del mondo Microsoft, dice la sua in un articolo pubblicato poche ore fa.-- Secondo il giornalista, Microsoft ha deciso di positicipare al prossimo anno l’annuncio del dispositivo mobile definitivo, inizialmente previsto per l’autunno del 2018, appena poche settimane fa e la motivazione non risiede ...

Surface Go - più piccolo e low cost. Il tablet di Microsoft sfida iPad : Presentato nei giorni scorsi sembra nato per essere il punto di ingresso più pop all'ecosistema hardware e software di Microsoft. Nel mirino l'iPad o comunque quello che rimane del mondo tablet.

Surface Go - una scommessa per Microsoft : Non sappiamo se il tanto chiacchierato Surface Andromeda vedrà la luce, cosa che speriamo e auspichiamo da tempo. Non sappiamo se effettivamente Microsoft abbia cancellato, o più realisticamente posticipato al prossimo anno, la presentazione di Andromeda per offrire una piattaforma software adeguata alla nuova scommessa del colosso di Redmond. Insomma se per quanto riguarda Surface Andromeda il futuro è ancora un mistero la stessa cosa non si ...

Microsoft presenta ufficialmente Surface Go [PREORDINE A PARTIRE DA 459€] : [AGGIORNAMENTO] Come già preannunciato in precedenza, Surface GO è ufficialmente disponibile al preordine anche in Italia. Finalmente ci siamo: dopo tante indiscrezioni Microsoft ha annunciato ufficialmente il nuovo Surface Go, il 2-in-1 economico dedicato al settore scolastico e business con l’obiettivo di fare concorrenza all’iPad di casa Apple.-- Le caratteristiche del dispositivo si sono rivelate alla fine corrispondenti a ...

Microsoft Surface Go - prezzo - caratteristiche e data di uscita : Microsoft ha annunciato l’arrivo del nuovo Surface Go, il 2-in-1 più piccolo, leggero e conveniente della famiglia Surface, che coniuga la mobilità di un tablet con le prestazioni di un laptop. Un modello entry-level che sposa il design del Surface Pro in un formato più compatto da 10 pollici, con 8,3 millimetri di spessore. Insomma, il dispositivo che mancava all’azienda di Redmond per andare contro i MediaPad di Huawei o ...

Arriva Microsoft Surface Go : Il Vero Concorrente Economico Di iPad : Microsoft Surface Go: prezzo, caratteristiche, scheda tecnica. Tutto quello che dobbiamo sapere su Microsoft Surface Go, il nuovo tablet Economico con Windows 10 Microsoft Surface Go, piccolo ed Economico Ci siamo: il nuovo tablet Economico di Microsoft è stato finalmente presentato in modo ufficiale. Dopo settimane di indiscrezioni, Microsoft ha tolto i veli sul suo Surface […]

Microsoft presenta Surface Go - il “2 in 1” in versione low cost : Da qualche tempo ormai si parlava in via non ufficiale della volontà di Microsoft di lanciare sul mercato un tablet più economico della linea Surface. Ebbene le voci di corridoio per una volta si sono trasformate in realtà, e la fantomatica tavoletta è stata annunciata poche ore fa: si tratta di Surface Go, un tablet 2 in 1 con display da 10 pollici che arriverà ad agosto e che la casa di Redmond propone al pubblico al prezzo di 459 ...

Microsoft presenta ufficialmente Surface GO : Finalmente ci siamo: dopo tante indiscrezioni Microsoft ha annunciato ufficialmente il nuovo Surface GO, il 2-in-1 economico dedicato al settore scolastico e business con l’obiettivo di fare concorrenza all’iPad di casa Apple. Le caratteristiche del dispositivo si sono rivelate alla fine corrispondenti a quelle trapelate nei rumor. Il tablet dal prezzo di 399 dollari offre infatti un display da 10 pollici con la consueta proporzione ...

Microsoft contro Apple : per fronteggiare iPad serve un Surface più economico : Questi tablet erano caratterizzati da specifiche tecniche di prim'ordine, indirizzate in particolar modo al mondo del business , un moderno Surface può tranquillamente eseguire tutta la suite di ...