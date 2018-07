eurogamer

: Metroid Prime: come sarebbe in Unreal Engine 4? #MetroidPrime - Eurogamer_it : Metroid Prime: come sarebbe in Unreal Engine 4? #MetroidPrime - Everyeye : Come sarebbe il remake di Metroid Prime con l'Unreal Engine 4? Vediamolo in un filmato - gamescore_it : Metroid Prime 4 - Cosa ci attende? - -

(Di sabato 28 luglio 2018) Un utente di YouTube noto'MilkyMax' ha pubblicato un filmato nel quale possiamo vedere il suo personale remake diin4, riporta DSOgaming.L'utente è riuscito a riportare in auge l'area iniziale di Tallon Canyon con grande impatto visivo, mentre sono state ricreate fedelmente anche l'interfaccia utente, l'arma impugnata da Samus e l'atmosfera del gioco stesso.La demo in questione, oggetto del video, esiste veramente ma non è disponibile per il pubblico. Si tratta certamente di un lavoro amatoriale ma la realizzazione è pregevole e davvero degna di nota, non trovate? Read more…