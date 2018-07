Mercurio | “countdown per BepiColombo” | missione al via il 19 ottobre

ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 luglio 2018) Se la notizia della scoperta di un lago ghiacciato su Marte vi ha entusiasmato sappiate che c’è un altro pianeta finito nella lente degli scienziati. È iniziato il countdown per BepiColombo, prima impresa europea di esplorazione di uno dei pianeti più estremi del Sistema solare:. Secondo quanto annunciato dall’Agenzia spaziale europea e da Arianaspace, come riporta il sito dell’Asi (Agenzia spaziale italiane) lacongiunta Esa-Jaxa partirà dallo spazioporto di Kourou, in Guyana Francese, il 192018, alle 03.34 ora italiana, con Ariane 5. Anche se la finestra di lancio rimarrà aperta fino al 29 novembre. “Nel centro operativo dell’Esa a Darmstadt, in Germania, sono iniziate le simulazioni per le operazioni chiave dellamentre continuano – si legge sul sito dell’Asi – i test di collaudo dei pannelli solari”. ...