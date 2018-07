Mercato NBA | Clint Capela resta a Houston | 90 milioni in 5 anni

Mercato NBA – I Lakers possono sognare - l’indiscrezione è clamorosa! Kevin Durant a Los Angeles nel 2019 : Kevin Durant ai Los Angeles Lakers nel 2019? La clamorosa indiscrezione di Mercato NBA che porterebbe alla coppia più forte della storia insieme a LeBron James Dopo il grande colpo LeBron James, il Mercato NBA dei Los Angeles Lakers ha un po’ deluso le aspettative. Insieme al numero 23 sono arrivati alcuni giocatori utili alla causa (Rondo, Stephenson e il rinnovo di Caldwell Pope), qualche veterano dalle dubbie qualità di mentore (McGee, ...

Mercato NBA – Clint Capela rinnova con gli Houston Rockets : cifre e dettagli dell’accordo : Clint Capela ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto con gli Houston Rockets: il centro svizzero guadagnerà un totale di 90 milioni per 5 anni Dopo diverse settimane di estenuanti trattative, gli Houston Rockets sono riusciti a trovare l’accordo per trattenere Clint Capela. La franchigia texana si è accordata con il centro svizzero per un quinquennale da 90 milioni complessivi, dunque 18 milioni l’anno. Dopo ...

Mercato NBA – DeRozan giura amore ai tifosi dei Raptors ma punzecchia Ujiri : “nessun rapporto con il gm. Ai fan dico…” : DeMar DeRozan è tornato a parlare della trade che lo ha costretto ad abbandonare Toronto: l’ex stella dei canadesi giura amore ai fan ma non cambia idea sul gm Masai Ujiri La trade che ha portato all’addio di Kawhi Leonard dagli Spurs ha avuto un finale clamoroso. Lo scontento di lusso dell’NBA si è trasferito a Toronto, in uno scambio che ha portato DeMar DeRozan in Texas. Proprio la stella ormai ex Raptors, è rimasto fortemente ...

Mercato NBA – Anthony Davis commenta la trade Cousins-Warriors : “scelta migliore per lui - ma adesso dovrà marcarmi” : Anthony Davis spezza una lancia a favore di DeMarcus Cousins: nessuna critica per la firma con gli Warriors, ma una sfida da ‘avversari’ Una delle firme più criticate dell’estate, quella di DeMarcus Cousins ai Golden State Warriors, si arricchisce di un nuovo retroscena. L’arrivo di ‘Boogie’ nella Baia ha sorpreso anche gli stessi Warriors, contenti ma increduli dell’opportunità di migliorare ulteriormente il proprio roster. ...

Mercato NBA – Che beffa per Torino! Jaylen Morris fa subito le valigie : firmerà con i Milwaukee Bucks : Jaylen Morris è già pronto a lasciare Torino: la guardia americana ha esercitato la clausola d’uscita per l’NBA accordandosi con i Milwaukee Bucks Situazione incredibile in casa Torino. Jaylen Morris, arrivato un paio di giorni fa, è già pronto a fare le valigie per lasciare l’Italia. La guardia americana, che l’anno scorso ha vestito la maglia degli Atlanta Hawks, ha esercitato la clausola d’uscita valevole per l’NBA accordandosi per un ...

Mercato NBA – Durant applaude la scelta di LeBron James : “andando ai Lakers ha riscritto il significato di superstar” : Kevin Durant ha applaudito la scelta di LeBron James di rimettersi in gioco trasferendosi ai Lakers: secondo KD una mossa perfetta e davvero accattivante Kevin Durant, uno che di trasferimenti ne sa qualcosa (criticatissimo il suo passaggio agli Warriors 2 anni fa), ha commentato in maniera favorevole l’arrivo di LeBron James ai Los Angeles Lakers. KD è rimasto colpito dalla scelta del numero 23 che ha dimostrato di volersi rimettere in ...

Mercato NBA – Carmelo Anthony commenta il suo addio ai Thunder : “OKC? Non era l’ideale - vi spiego perché” : Carmelo Anthony ha commentato la particolare trade e le dinamiche di Mercato che gli hanno permesso di lasciare i Thunder Fra le tante trade portate a compimento durante il Mercato NBA, quella con protagonista Carmelo Anthony é sicuramente una delle più complesse. Melo ha lasciato i Thunder (di comune accordo), trasferendosi ad Atlanta per poi accordarsi per un buyout che gli permetta di trasferirsi in un’altra franchigia da free ...

Mercato NBA – Durant e il retroscena sulla firma di Cousins : “noi Warriors molto sorpresi. Critiche? Vi dico tutto” : Kevin Durant ha svelato un particolare retroscena sulla firma di DeMarcus Cousins: anche gli stessi Warriors sono rimasti sorpresi, ma erano già pronti alle critiche che sarebbero arrivate Una delle firme più critiche dell’estate, quella di DeMarcus Cousins ai Golden State Warriors, si arricchisce di un nuovo retroscena. L’arrivo di ‘Boogie’ nella Baia ha sorpreso anche gli stessi Warriors, contenti ma increduli dell’opportunità di ...

Mercato NBA – Vince Carter non ha intenzione di smettere : contratto con gli Hawks a 41 anni! : Vince Carter ha trovato un accordo con gli Atlanta Hawks: il 41enne ha firmato un annuale al minimo salariale per i veterani La carta d’identità segna 41 anni, ma al ritiro Vince Carter non ci pensa nemmeno! Il veterano, finito sul Mercato NBA come free agent dopo essersi svincolato dai Sacramento Kings, ha trovato l’accordo con gli Atlanta Hawks firmando per un anno al minimo salariale per i veterani (2.4 milioni di dollari). Quella di ...

Mercato NBA – La verità di DeRozan - che schiaffo ad Ujiri : “trattato senza rispetto - ecco cosa mi ha detto” : DeMar DeRozan è tornato a parlare del suo addio ai Toronto Raptors: l’ex stella della franchigia canadese attacca il gm Masai Ujiri La trattativa che ha portato all’addio di Kawhi Leonard ha avuto un finale inaspettato. Lo scontento di lusso dell’NBA è passato, a sorpresa, ai Toronto Raptors in una trade che ha portato DeMar DeRozan in Texas. Proprio la stella ormai ex Raptors, è rimasto fortemente deluso dalla trattativa ...

Mercato NBA – Bulls su Wade - ma non quelli di Chicago : offerta folle dei cinesi del Zhejiang : Gli Zhejiang Golden Bulls presentano un’offerta irrifiutabile a Dwayne Wade: le sirene cinesi allontanano il numero 3 da Miami Il futuro in NBA di Dwyane Wade é in serio dubbio. Niente ritiro all’orizzonte, non ancora almeno, il Mercato NBA regala a ‘Flash’ un’offerta dalla Cina. Dopo l’offerta dei Xinjiang Flying Tiger, a Wade é stata recapitata quella dei Zhejiang Golden Bulls: un triennale da 25 ...

Mercato NBA - Kevin Love rimane ai Cleveland Cavs : estensione di contratto da 120 milioni in 4 anni : Per una superstar che se ne va, c'è un All-Star che rimane: come riportato da ESPN, Kevin Love ha raggiunto un accordo con i Cleveland Cavaliers per estendere il suo contratto fino al 2023 per 120 ...

Mercato NBA – I Cleveland Cavaliers vanno all-in con Kevin Love : estensione contrattuale da 120 milioni complessivi : I Cleveland Cavaliers hanno offerto un’estensione contrattuale a Kevin Love da 120 milioni complessivi per 4 anni: il numero 0 sarà il perno dell’era post LeBron James L’era post LeBron James riparte da un punto fermo: Kevin Love. I Cleveland Cavaliers, fin qui praticamente immobili sul Mercato, hanno deciso di rendere l’ex Timberwolves l’uomo cardine del loro futuro, blindandolo con un’estensione ...

Mercato NBA – Cavs - cosa fare con Kevin Love? Rinnovo al rialzo o decisiva pedina di scambio : I Cleveland Cavaliers devono risolvere al più presto la situazione contrattuale di Kevin Love. Le ipotesi sono due: un Rinnovo che lo metta al centro del progetto o una trade che dia inizio al rebuilding definitivo Dopo l’addio di LeBron James in casa Cleveland Cavaliers la situazione si é come ‘congelata’. Il Mercato NBA é rimasto immobile, tranne che per qualche movimento di poco conto, mentre la squadra ha ovviamente ...