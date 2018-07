Mercati e dazi | dove arriverà lo yuan e i nuovi equilibri con la tregua Usa-Ue

Fca e dazi tengono i Mercati in tensione : Il tema auto è oggi centrale per Piazza Affari e anche per i mercati europei. I riflettori della Borsa di Milano sono puntati sul nuovo amministratore delegato di Fca, Mike Manley che incontra gli analisti per esaminare i conti del gruppo, dopo le forti vendite, in parte rientrate, che hanno colpito

Mercati : sotto la lente dazi auto - riunione Bce - dati macro - analisti - : Dai dazi auto alla riunione della Banca centrale europea, Bce,, per poi passare ai numerosi dati macro. Sono diversi e di rilievo gli appuntamenti in agenda nel corso dell'ultima settimana di luglio ...

Mercatini a Km 0 nei quartieri San Lorenzo e Musicisti - Rifondazione rilancia la proposta : Segreteria politica Partito della Rifondazione Comunista Francavilla Fontana Qui di seguito il testo della mozione: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI Mercatini A KM "0" Premesso che L'art. 1, comma ...

La guerra dei dazi torna a far paura ai Mercati : La strana coalizione italiana fallirà se la destra vincerà sull'immigrazione ma la sinistra sull'economia". A versare altra benzina sul fuoco l'indomabile Claudio Borghi, responsabile economico della ...

Dazi Usa - la Cina contro le “angherie” di Trump guarda ai Mercati di Brasile - Russia e Sudest asiatico : La Cina risponderà in maniera proporzionata alle “angherie” americane. Lo ha annunciato il ministero del Commercio cinese all’indomani della minaccia di nuove possibili tariffe made in Usa nell’ambito dell’indagine sul furto di proprietà intellettuale perpetrato contro le aziende statunitensi. La guerra commerciale tra le due superpotenze è entrata in una nuova fase martedì scorso, quando il US Trade Representative, ...

Mercati spaesati da Brexit - ignorano guerra dazi : è l'ora delle trimestrali : Il presidente Usa ha minacciato Theresa May, dicendo che se manterrà una politica così accomodante con l'Unione Europea e non spezzerà i rapporti, allora gli accordi commerciali con gli Stati Uniti ...

I Mercati provano a rialzarsi dopo la batosta dei dazi : Il rimbalzo europeo. Le Borse europee hanno resistito per giorni facendosi contagiare dall’ottimismo di Wall Street che attende l’uscita delle semestrali record dei grandi gruppi, ma hanno capitolato dopo l’annuncio arrivato l’altro ieri notte da Washington sull’estensione di nuove tariffe protezion

Dazi - Boccia : “All’Italia servono Mercati aperti. Partita persa se si parla come singoli stati” : Vincenzo Boccia a margine “Di Maio apre su incentivi ai contratti stabili? Positivo, bisogna lavorare sul merito delle cose. Aiutare e agevolare i contratti a tempo indeterminato e ridurre il cuneo fiscale. Escalation Dazi? Non fa bene all’Italia, essendo un paese ad alta vocazione all’export. Abbiamo necessità di avere mercati aperti, dobbiamo stare attenti ad una escalation in cui ai Dazi degli uni, corrispondono Dazi degli ...

Paura dazi condiziona ancora i Mercati - attesa per summit Nato e inflazione Usa : Faticano a riprendere slancio le Borse europee dopo il ko della vigilia dettato dall'escalation della guerra commerciale. L'indice Ftse Mib cede lo 0,16% a quota 21.673 punti dopo il -1,6% di ieri. ...

Mercati alla prova dei dazi incrociati USA-Cina : Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee . nel giorno in cui la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina è ufficialmente iniziata. Pechino a sua volta ha risposto ...

Mercati europei cauti. Focus su dazi e lavoro USA : Partenza cautamente positiva per le principali borse europee confortate dalla buona performance messa a segno da Wall Street e dalle piazze asiatiche. Intanto la guerra commerciale tra USA e Cina è ...

Cina : costretti a rispondere a dazi Trump - alert su rischio turbolenze Mercati globali : Il ministro degli Esteri cinese ha commentato l'entrata in vigore dei dazi doganali da $34 miliardi contro la Cina, sottolineando che il protezionismo commerciale riflette un atteggiamento miope, che ...

Europa - Italia - Germania e dazi : cosa c'è da temere sui Mercati : Dalla fine del quantitative easing deciso dalla BCE per la fine del 2018, alla crisi politica, poi rientrata, in Germania fino ad arrivare ai dazi commerciali tra Usa e Cina, che vedono l'Europa nel ...

Germania e dazi preoccupano i Mercati. Milano -1% : Teleborsa, - Nessun segnale di ripresa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che si confermano negative a metà seduta . A minare il sentiment i segnali di crisi in seno al Governo ...