“Menomale che l’ho visto!” Ha rischiato di morire a 37 anni per un gesto banalissimo

caffeinamagazine

: #Lazio | #Immobile: 'Quando è arrivato CR7, ho pensato 'menomale che sono riuscito a vincere la classifica cannonie… - DiMarzio : #Lazio | #Immobile: 'Quando è arrivato CR7, ho pensato 'menomale che sono riuscito a vincere la classifica cannonie… - QueenofSorrow75 : Menomale che su Twitter si vede ancora qualche culo e qualche tetta sennò vi immaginate che palle sempre e solo la faccia di Salvini. - PapaliaRiccardo : @Ross444 @alberto_ester @spinozait @sisivabbe Leggete solo voi sinistri illuminati... ?? Menomale che ci siete voi.. Resistete... ?? -

(Di sabato 28 luglio 2018) Signore, quante di voi, durante il ciclo, indossano regolarmente i tamponi? Sicuramente molte. Tante donne trovano più igienico e confortevole (per quanto qualcosa in ‘quei giorni’ possa essere confortevole) usare gli assorbenti interni anziché quelli esterni. Soprattutto d’estate, poi, sono molto più pratici. Anche Amanda Stanley, una trentasettenne del Massachusetts, Stati Uniti, e mamma di due bambini usa i tamponi ma quello che le è capitato è davvero impressionante. Ha praticamentedi. Passata la paura e dopo le cure, è proprio lei, Amanda, a raccontare cosa le è successo, riporta il Daily Mail. E lo racconta riconoscendo di essere stata molto fortunata. Avesse tardato qualche ora a chiamare i soccorsi, questa mamma non avrebbe potuto spiegare la sua storia e mettere così in guardia tante donne perché non sarebbe sopravvissuta. In base a ...