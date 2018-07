askanews

: “Meglio scelti a caso che eletti” (Beppe Grillo) - askanews_ita : “Meglio scelti a caso che eletti” (Beppe Grillo) - ConsorzioCIAL : Ultimo giorno del @giffonifilmfest. I Giurati scelti da CIAL consegneranno stasera il PREMIO CIAL PER L’AMBIENTE al… - stefparlan : @VittorioSgarbi @fam_cristiana @LegaSalvini @matteosalvinimi @ilgiornale @Libero_official @stampasgarbi @Adnkronos… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Roma, 28 lug., askanews, -insiste: la democrazia così come l'abbiamo conosciuta finora non esiste più,avere persone scelte ache. In un video su facebook, il ...