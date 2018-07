Maxi-operazione Juventus-Milan | i bianconeri hanno il coltello dalla parte del manico

Juventus-Milan - le prime due certezze sulla Maxi-operazione : ecco cosa manca per la definitiva fumata bianca [DETTAGLI] : 1/6 Spada/LaPresse ...

Juventus-Milan - i dettagli della Maxi operazione : in tre cambiano maglia e potrebbe non essere finita - i nuovi 11 dopo gli affari [FOTO] : 1/4 LaPresse ...

Mafia : Maxioperazione Gdf a Palermo - arresti e perquisizioni : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – In corso dall’alba di oggi un’operazione antiMafia condotta dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla DDA di Palermo. Sono in fase di esecuzione numerosi arresti, perquisizioni e sequestri di società e immobili per diversi milioni di euro. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 11 ...

Maxi operazione dei Carabinieri e della Guardi di Finanza : 60 misure cautelari per spaccio di droga - usura ed estorsioni : COSENZA - Dalle prime luci dell'alba è in corso, nella provincia di Cosenza e di Vibo Valentia, una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza e del Comando Provinciale della ...

Droga : Maxi operazione con 23 arresti a Milano - anche un poliziotto : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Due organizzazioni criminali che gestivano le piazze di spaccio dei quartieri milanesi Comasina e Bruzzano sono state smantellate con una maxi operazione di polizia. Gli agenti, in queste ore, stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di ventitré italiani, tra cui un poliziotto. I due gruppi operavano in città almeno dal 2013 e fino al marzo 2017. Le indagini, ...

Bari - Maxi operazione antiriciclaggio/ Ultime notizie - 31 milioni di euro sequestrati - 28 gli indagati : Bari, maxi operazione antiriciclaggio, Ultime notizie: 31 milioni di euro sequestrati, 28 gli indagati. Le forze dell'ordine hanno portato in carcere tre persone con gravi accuse(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 08:39:00 GMT)

Droga : Maxi operazione Polizia a Mestre : ANSA, - VENEZIA, 10 LUG - Una vasta operazione della Polizia è in corso a Mestre , Venezia, per contrastare lo spaccio di Droga organizzato da decine di nigeriani. L'azione delle forze dell'ordine ...

L'OPERAZIONE - Cento immobili - terreni e società : Maxi-sequestro da 45mln di euro ai Balivo : 15:33:14 Nei giorni 5 e 6 luglio 2018 la Polizia di Stato di Caserta ha dato esecuzione a un decreto di sequestro di prevenzione emesso il 19 giugno scorso, su proposta della Direzione nazionale ...

Maxi operazione della Polizia Postale Frodi e truffe - 40 indagati : Un mondo sempre più insidioso. I particolari dell'inchiesta saranno resi noti nel corso di un incontro con il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, il Questore Francini, il direttore della Polizia ...

Calciomercato Genoa - Maxi operazione con l’Inter : non solo Pinamonti : Il Genoa ha iniziato la campagna di rafforzamento per la prossima stagione in modo molto positivo, in particolar modo i colpi più importanti sono stati quelli di Criscito e Marchetti. Ai dettagli anche la trattativa con l’Inter per Pinamonti, esborso molto importante del Genoa di circa 10 milioni, l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla valutazione sul diritto di recompra nei confronti del club nerazzurro. --Ma non è finita, potrebbe concludersi ...