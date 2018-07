Matteo Salvini espulso | “Non potrà fare il bagno da noi”

caffeinamagazine

(Di sabato 28 luglio 2018) Il Consiglio comunale di Maiorca ha dichiaratopersona “non grata” nell’isola spagnola, per via delle sue politiche sull’immigrazione. Lo rende noto il sito Diario de Mallorca, spiegando che la mozione, approvata all’unanimità, include anche una condanna della proposta del vicepremier diun censimento dei Rom.’ da Maiorca – In particolare, il Partito popolare ha chiesto di includere nel testo una denuncia dell’idea prospettata dadi organizzare censimento dei Rom. Podemos si è compiaciuto del sostegno ottenuto dalla mozione, che mirava allo stesso tempo a rendere merito alla ‘’immensa opera umanitaria delle ONG come Proactiva Open Arms, Lifeline, Proemaid o SMH che hanno salvato decine di migliaia di persone da morte certa nelle acque del Mar Mediterraneo’’. Il Consiglio comunale ...