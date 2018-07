Matteo Salvini | ' Allarme razzismo? Bufala di sinistra | ma la pazienza è finita'

Bruno Vespa : 'Matteo Salvini? Soldi e immigrati - vi spiego qual è la sua fortuna' : Quando il ministro dell'Economia dice che questi provvedimenti verranno approvati soltanto quando ci saranno i Soldi , vuol dire che nella legge di bilancio per il 2019 ce ne sarà forse soltanto una ...

Matteo Salvini - sul Corriere il trionfo : 'Libia - è cambiato tutto'. Immigrati - parlano i militari italiani : Il trionfo delle politiche di Matteo Salvini viene certificato da un lungo reportage pubblicato su Il Corriere della Sera . L'inviato in Libia, Lorenzo Cremonesi , è salito a bordo delle navi della ...

Matteo Salvini - nuovo murales a Roma : tonaca e crocifisso in mano : Dopo il "bacio" con Luigi di Maio e il "Caravaggio" in cui c'era ritratto anche Berlusconi, il vicepremier e ministro dell'Interno è protagonista di una nuova opera di street art di critica politica. ...

Matteo Salvini espulso dalla località turistica : “Non potrà fare il bagno da noi” : Il Consiglio comunale di Maiorca ha dichiarato Matteo Salvini persona “non grata” nell’isola spagnola, per via delle sue politiche sull’immigrazione. Lo rende noto il sito Diario de Mallorca, spiegando che la mozione, approvata all’unanimità, include anche una condanna della proposta del vicepremier di fare un censimento dei Rom. Salvini ‘espulso’ da Maiorca – In particolare, il Partito ...

Matteo Salvini : «Non benvenuto a Maiorca? Chi se ne frega - le mie vacanze le faccio in Italia!» : di Ida Di Grazia Il Consiglio comunale di Maiorca ha dichiarato Matteo Salvini persona 'non grata' nell'isola spagnola, per via delle sue politiche sull'immigrazione. Il ministro dell'Interno replica ...

Matteo Salvini - la buffonata dei senatori Pd a palazzo Madama : agitano la copertina di Famiglia Cristiana : I parlamentari del Partito democratico si divertono talmente tanto a stare all'opposizione che potrebbero prenderci gusto. Ridotti a fenomeni da baraccone, i senatori dem hanno accolto il ministro ...

Nina Zilli-Salvini - è scontro : la cantante ed il ‘vaffa’ a Matteo - il politico accusa l’artista italiana di utilizzare soldi pubblici : Nina Zilli e Matteo Salvini mal si sopportano, lo scontro tra il politico e la cantante è sui social Una divergenza di idee si è evoluta per Nina Zilli e Matteo Salvini in un botta e risposta sui social network. Il 5 luglio, quando la vicenda dei migranti lasciati morire sui barconi nel mar Mediterraneo imperversava su giornali e tv, la cantate durante un suo concerto ha voluto dire la sua mandando a quel paese il Ministro ...

Migranti - le navi nere di Claudio Carrieri e la ‘scomunica’ di Matteo Salvini : Figure umane nell’acqua, con le braccia alzate . Sembra che danzino, ma in realtà “si arrendono” ai pesci, urlando con gli occhi perché il mare gli sta già rubando il respiro. È l’ultimo quadro di Claudio Carrieri, un artista savonese di chiara fama, che alla “stagione dei naufragi” ha dedicato dozzine di opere. Nei giorni in cui Famiglia Cristiana scomunica senza se e senza ma le crociate di Matteo Salvini, le navi nere di ...

Roghi - Matteo Salvini : “Chi avvelena e brucia rifiuti sarà accusato di omicidio” : In un'intervista sul Mattino il ministro degli Interni ha annunciato misure più dure contro i criminali che si arricchiscono con i traffici illeciti di rifiuti: "Dobbiamo essere implacabili. Aumenterei anche le fattispecie di reato e le condanne. Siamo di fronte a persone che, consapevolmente o inconsapevolmente, hanno messo a rischio la vita del prossimo. Sono colpevoli di omicidio".Continua a leggere

Matteo Salvini e le nomine Rai L’ossessione di Repubblica : Ammazza quanto rosicano vedovi e nostalgici dell’Antico Regime. Non lesinando forzature giornalistiche da matita blu, spacciate come news. Fake news. Guardiamo Repubblica di oggi e l’apertura della prima pagina degli eredi di Eugenio Scalfari: ”Salvini si prende anche la Rai”, tuonano a caratteri cubitali Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini : 'Su Tav stiamo facendo analisi di costi e benefici' : Il vicepremier Matteo Salvini torna sull'argomento Tav. "stiamo ragionando, stiamo lavorando. stiamo facendo i conti 'costi-benefici'" dice a margine della festa della Lega Emilia a Fontevivo di Parma.

Matteo Salvini e Famiglia Cristiana - Marcello Veneziani atomico : 'Il nemico è Papa Francesco' : Questo elemento, unito all' invasione islamica e al materialismo ateo , spiega Marcello Veneziani sul Tempo , è il grande pericolo della nostra cultura occidentale, del nostro mondo.

