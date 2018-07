Matteo Berrettini vs Roberto Bautista | Finale ATP Gstaad 250 | data | programma | orario

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini non si ferma più! Prima finale della carriera : Continua il momento magico del Tennis italiano maschile. Dopo le vittorie nella scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, domani ci proverà Matteo Berrettini nel torneo ATP di Gstaad. Si tratta della Prima finale della carriera per il Tennista romano, che ha sconfitto in semifinale l’estone Jurgen Zopp, numero 107 del mondo, in due set co il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Un’altra ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini vola! Dominato Feliciano Lopez : prima semifinale in carriera : Prosegue il periodo d’oro del Tennis italiano. Dopo le vittorie di Fabio Fognini e Marco Cecchinato la scorsa settimana, stavolta è il turno di Matteo Berrettini, che a Gstaad ha centrato la prima semifinale della carriera in un torneo ATP. Il Tennista romano si è sbarazzato dello spagnolo Feliciano Lopez, battuto con un netto 6-4 6-3 in appena un’ora di gioco. Sessantaquattro minuti di grande Tennis per Berrettini, che a dispetto ...

ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini si qualifica per la prima volta ai quarti di finale : prima volta nei quarti di finale a livello ATP per Matteo Berrettini. Il tennista romano è tra i migliori otto nel torneo di Gstaad dopo aver sconfitto con un doppio 6-3 il russo Andrey Rublev, numero 46 del mondo, dopo poco più di un’ora di gioco. Davvero una bellissima prestazione quella del 22enne azzurro, che continua la sua crescita in quella che è davvero la stagione della definitiva maturazione. Matteo è attualmente numero 84 del ...

ATP Gstaad – Matteo Berrettini avanza al terzo turno : sconfitto il next-gen Rublev in due set : Matteo Berrettini raggiunge i quarti di finale dell’ATP di Gstaad: il tennista azzurro supera il giovane Rublev in 2 set dopo poco più di un’ora Ancora un successo per Matteo Berrettini impegnato nel torneo di Gstaad. Dopo la vittoria all’esordio su Albot, il tennista italiano (n°84 ATP) si è imposto anche sul talentuoso next-gen Rublev. Berrettini ha vinto l’incontro in 1 ora e 3 minuti (esclusa l’interruzione per pioggia) con un doppio ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini agli ottavi - spazzato via il moldavo Radu Albot : Prosegue l’avventura a Gstaad per Matteo Berrettini: sulla terra battuta elvetica l’azzurro batte il moldavo Radu Albot per 6-4 6-2 in un’ora ed un quarto di gioco e passa agli ottavi di finale, dove affronterà il russo Andrey Rublev, numero quattro del tabellone, che al primo turno ha usufruito di un bye. Nel primo set il nostro portacolori inizia subito andando in difficoltà al servizio: annullate due palle break al moldavo ...

ATP Gstaad – Berrettini ok all’esordio : Matteo supera Albot e accede al secondo turno : Esordio positivo per Matteo Berrettini nell’ATP di Gstadd: il tennista italiano supera in due set il macedone Albot e accede al secondo turno Nella giornata che ha visto Marco Cecchinato arrendersi al primo turno di Amburgo, il tennis italiano può abbozzare un sorriso grazie a Matteo Berrettini. Il tennista numero 84 del ranking mondiale ha superato con successo l’esordio nell’ATP di Gstaad, battendo in 1 ora e 15 minuti il macedone Radu ...

Tennis : le qualità di Matteo Berrettini. Gli aspetti tecnici da consolidare per il definitivo salto di qualità : Nel 2016, Matteo Berrettini aveva perso sei mesi. Un infortunio al piatto tibiale sinistro gli aveva portato via quasi tutto l’anno, mentre veleggiava vicino alla cinquecentesima posizione del ranking ATP. Stava cercando, al pari di tanti altri azzurri, di farsi largo in quella selva oscura che sono i tornei Futures e i Challenger, dove ogni punto vale la vita, dove ogni soldo lo si cerca di guadagnare sputando quasi sangue, perché a quei ...

Atp Bastad – Matteo Berrettini ko al secondo turno : Matteo Berrettini fuori al secondo turno del torneo Atp di Bastad Dopo le forti emozioni vissute nelle due settimane di tennis a Wimbledon, tra i tennisti professionisti c’è chi preferisce prendersi un po’ di relax per ricaricare le energie, chi, invece, o per essere stato eliminato troppo presto o addirittura per non essersi proprio qualificato allo Slam inglese, scende in campo in altri tornei sparsi nel mondo. Al torneo di ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Matteo Berrettini esce di scena nel secondo turno. L’azzurro sconfitto nettamente da Henri Laaksonen : Niente da fare per Matteo Berrettini nel secondo turno dell’ATP di Bastad (Svezia). L’azzurro è stato sconfitto nettamente dallo svizzero Henri Laaksonen (n.148 ATP), sulla terra rossa scandinava, con il punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora precisa di gioco. Una prestazione sottotono del romano che non è mai riuscito a trovare la misura dei propri colpi, al cospetto di un avversario solido, bravo a concretizzare l’occasione. ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Matteo Berrettini accede al secondo turno. Vittoria in rimonta su Leonardo Mayer : Continuano le buone notizie per il Tennis italiano all’ATP di Bastad. Dopo il superamento delle qualificazioni da parte di Simone Bolelli, è arrivata la Vittoria di Matteo Berrettini nel primo turno del torneo svedese. Il Tennista romano ha sconfitto in rimonta in tre set l’argentino Leonardo Mayer, numero 36 del mondo e sesta testa di serie, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e dieci minuti di gioco. L’equilibrio nel ...

Wimbledon 2018 : Matteo Berrettini non si ripete e viene sconfitto in tre set da Gilles Simon : Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini. Dopo la fantastica vittoria in rimonta all’esordio contro Jack Sock, il tennista romano non riesce a ripetersi contro il francese Gilles Simon, numero 53 del mondo, che si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 6-2 dopo due ore di gioco. Inizio di partita molto equilibrato e Berrettini ha una grande occasione nel quinto game del primo set. Il romano ha cinque palle break ...

Wimbledon – Berrettini - che impresa! Matteo supera Sock e vola con Bolelli al secondo turno : Cecchinato out : Marco Cecchinato è già fuori dal torneo di Wimbledon, Berrettini e Bolelli proseguono il loro percorso nello slam più antico del mondo Il prestigioso torneo di Wimbledon segna quest’anno un dato che fa onore all’Italia: allo slam più antico del mondo infatti è record di presenze di tennisti tricolore. A Londra si sono presentati tra gli altri azzurri anche Cecchinato, Bolelli e Berrettini, che hanno affrontato oggi il primo ...

Wimbledon 2018 : che IMPRESA di Matteo Berrettini! Rimonta due set e batte Jack Sock : Arriva in chiusura di giornata l’IMPRESA italiana a Wimbledon: la firma Matteo Berrettini, che supera lo statunitense Jack Sock, numero 15 ATP e numero 18 del seeding, Rimontando due set di svantaggio e trionfando nella quinta partita. Il punteggio finale recita 6-7 (5) 6-7 (3) 6-4 7-5 6-2 dopo una battaglia sportiva durata tre ore e cinquanta minuti. Al prossimo turno lo attende il transalpino Gilles Simon, numero 53 ATP. Il match ...

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Matteo Berrettini esce di scena al primo turno. L’azzurro sconfitto in due set da David Ferrer : Niente da fare per Matteo Berrettini nel primo turno dell’ATP di Eastbourne (Gran Bretagna). L’erba britannica è poco fortunata per l’azzurro,che cede in due set contro l’esperto spagnolo David Ferrer (n.38 del mondo) con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 27 minuti di partita. Un po’ d’amarezza c’è per Matteo, non avendo mai approfittato dell’iniziale situazione di vantaggio dei due parziali. La ...