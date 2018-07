Massimo Giletti | grossi guai | chi lo pianta in asso improvvisamente

Massimo Giletti e la frecciatina a Fabio Fazio : «Ho sentito di aver svoltato quando abbiamo battuto Rai 1» : FUNWEEK.IT - Tra Massimo Giletti e Fabio Fazio non corre buon sangue e come molti addetti ai lavori hanno ipotizzato in passato, la chiusura de L'Arena e il trasloco del giornalista torinese alla rete ...

Massimo Giletti a TvBlog : "L'emozione - la dignità e la libertà che ha un prezzo che son felice di aver pagato" : Ospite della nostra rubrica estiva "Cinque domande a..." oggi qui su TvBlog c'è il padrone di casa della domenica sera di La7 Massimo Giletti. Con la sua "Non è l'Arena" ha infatti presidiato con successo lo slot della domenica sera del canale di Urbano Cairo. Con Giletti abbiamo fatto un bilancio di questa stagione del suo talk show d'informazione a La7, abbiamo parlato anche di passato e ovviamente di futuro.Si è chiusa una stagione molto ...

Massimo Giletti contro Mario Orfeo/ “Amo la Rai - ma non potevo accettare compromessi squallidi” : Massimo Giletti contro Mario Orfeo: “Amo la Rai, ma non potevo accettare compromessi squallidi”. Il conduttore di Non è l'Arena torna a parlare del suo doloroso addio...(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 12:32:00 GMT)

Massimo Giletti - duro attacco verso la Rai e Fabio Fazio : 'Rifiutai compromessi squallidi' : Massimo Giletti torna a parlare del suo addio alla Rai e lo fa attraverso una nuova intervista rilasciata in queste ore al sito web 'TvBlog.it'. Il conduttore e giornalista, che quest'anno ha registrato un grandissimo successo di ascolti con il nuovo talk show 'Non è l'Arena' in onda su La7, si è tolto qualche nuovo sassolino dalle scarpe, lanciando frecciatine alla Tv di Stato, al suo diretto competitor Fabio Fazio, conduttore di 'Che tempo che ...

Massimo Giletti a TvBlog : "L'emozione - la dignità e la libertà che ha un prezzo che son felice di aver pagato" : Ospite della nostra rubrica estiva "Cinque domande a..." oggi qui su TvBlog c'è il padrone di casa della domenica sera di La7 Massimo Giletti. Con la sua "Non è l'Arena" ha infatti presidiato con successo lo slot della domenica sera del canale di Urbano Cairo. Con Giletti abbiamo fatto un bilancio di questa stagione del suo talk show d'informazione a La7, abbiamo parlato anche di passato e ovviamente di futuro.Si è chiusa una stagione molto ...

Massimo Giletti parla di un possibile ritorno in Rai : Massimo Giletti tornerà su Rai1? La confessione del conduttore Confermato al timone di Non è l’Arena su La7, Massimo Giletti ha parlato del suo possibile ritorno in Rai e del futuro professionale. Intervistato da Tvblog il noto conduttore ha ammesso di guardare al presente, sottolineando però di continuare ad avere nel cuore la Rai. “La Rai per me rappresenta un amore profondo che non finirà mai”. Sono state queste le parole ...

Massimo Giletti a TvBlog : L'emozione - la dignità e la libertà che ha un prezzo che son felice di aver pagato : Ospite della nostra rubrica estiva "Cinque domande a..." oggi qui su TvBlog c'è il padrone di casa della domenica sera di La7 Massimo Giletti. Con la sua "Non è l'Arena" ha infatti presidiato con successo lo slot della domenica sera del canale di Urbano Cairo. Con Giletti abbiamo fatto un bilancio di questa stagione del suo talk show d'informazione a La7, abbiamo parlato anche di passato e ovviamente di futuro. Si è chiusa una stagione molto ...

“Fabrizio Frizzi? Io so la verità”. Da Massimo Giletti il pesante retroscena sull’amato conduttore : “La sua immagine televisiva era rispondente al suo modo di essere. Non l’ho mai visto nervoso o con atteggiamento sgarbato. Era sempre sereno, tranquillo, aveva una parola buona per tutti. Era un artigiano della tv. Mi ricordava Mike Bongiorno, non lasciava nulla al caso”. Così Massimo Giletti, intervenuto a Non Stop News’, il programma di informazione condotto da Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco e Giusy Legrenzi e in ...

Massimo Giletti e Angela Tuccia/ Sei anni insieme - da fidanzati e non anche in vacanza su "un isola segreta" : Massimo Giletti non ama le etichette e nemmeno il gossip tant'è che prova a rimanere lontano dai riflettori ma non quando si tratta di Angela Tuccia, "amica" speciale ormai da sei anni(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:49:00 GMT)

“Con lei!”. Giletti non si nasconde più - le vacanze ‘in love’ di Massimo : Per anni è stato uno degli uomini più corteggiati della televisione. Simpatico, intelligente, colto e pieno di fascino. Dote che non ha perso neppure quando i capelli bianchi sono aumentati e il fisico – maledetta forza di gravità – non era più quello di un tempo. Sulla sua vita privata Massimo Giletti è stato però sempre piuttosto riservato. Il popolare conduttore infatti ha due segreti entrambi ben custoditi. Il primo è il rapporto con Angela ...

Massimo Giletti / Fabrizio Frizzi e la frecciatina alla Rai : "Anche lui è stato male come me quando..." : Massimo Giletti, la delusione per l'addio alla Rai e la soddisfazione per la prima stagione di 'Non è la Rai'. Sulla morte di Fabrizio Frizzi, il conduttore precisa...(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Massimo Giletti svela il retroscena doloroso su Frizzi e la Rai : Massimo Giletti ha rilasciato un'intervista al settimanale "In famiglia" in cui si dice soddisfatto della prima stagione di "Non è l'Arena" su La7 e parla anche dell'intervista tanto discussa a ...

Massimo Giletti : 'Così mi hanno boicottato dopo la cacciata dalla Rai' : Qualcuno ha voluto boicottarlo. Massimo Giletti lo confessa in una intervista a La Stampa dopo la conferma alla conduzione di Non è l'arena , su La7, per la prossima stagione. dopo la cacciata dalla ...

Presentazione palinsesti La7 : Giovanni Floris e Massimo Giletti confermatissimi : “Giovanni Floris era in scadenza nel 2019 mentre adesso ha rinnovato fino al 2024 mentre Massimo Giletti andrà avanti con noi anche l’anno prossimo e non solo con Non è l’arena ma anche con degli appuntamenti speciali”: parole e musica del proprietario ed editore di La7, Urbano Cairo. Tutta la squadra di conduttori, presentatori e personalità della stagione 2017/2018, a fronte della crescita di ascolti complessivi attorno ...