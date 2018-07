Marina di Ravenna | il rock' n' roll degli Schizophonics per l' aperitivo in spiaggia

Massimiliano Venturi in scena a Marina di Ravenna con Burattini Gran Varietà : L'ingresso è sempre gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni di età. ll programma completo è on-line sul sito www. Burattini .info, dove è possibile iscriversi alla ...

Eventi. Massimiliano Venturi in scena a Marina di Ravenna con Burattini Gran Varietà : L'ingresso è sempre gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni di età. ll programma completo è on-line sul sito www. Burattini .info, dove è possibile iscriversi alla ...

Marina Flower & Marina di Ravenna. Moroni - Pro Loco - getta benzina sul fuoco della polemica : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 "Le mie erano osservazioni - dice Moroni in una nota - erano su spettacoli di costi altissimi per singole serate , Moroni parla di un contributo di 10 mila euro del ...

One Ocean Foundation – Pelaschier ambasciatore a Marina di Ravenna : Mauro Pelaschier e One Ocean a Marina di Ravenna Mauro Pelaschier con l’imbarcazione Crivizza ambasciatore a Marina di Ravenna di One Ocean Foundation. Il timoniere di Azzurra, che a Marina di Ravenna ha trascorso a suo tempo lunghi periodi di allenamento, incontrerà il pubblico domenica pomeriggio alle 18 e 30 presso il Circolo Velico Ravennate. Marina di Ravenna, 7 luglio 2018 – Gli appassionati di mare di Ravenna e dintorni ...