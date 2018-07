Marco Mengoni sparisce dai social | cancellate le pagine Facebook | Instagram e Twitter

Marco Mengoni sparisce dai social e il web paragona il gesto all'eclissi : Senza alcun preavviso e nessun annuncio, Marco Mengoni è improvvisamente sparito da qualsiasi social network. Da ore i fan e i giornalisti si chiedono il perché, anche se la teoria dell'operazione di marketing per lanciare un nuovo singolo - o addirittura un nuovo album - è la più gettonata. L'hashtag #WaitingforMengoni è tra i trend topic di Twitter e tutti aspettano solo di sapere il grande annuncio del cantante ventinovenne, ormai a due anni ...

Video di Marco Mengoni a Madrid con Funambulista in Cosas que no quise dicirte : Il Video di Marco Mengoni a Madrid dimostra ancora una volta come l'eleganza dell'artista di Ronciglione sia uno dei veri picchi della musica italiana degli ultimi anni. La sua voce è tornata su uno dei palchi spagnoli nei quali aveva già avuto modo di dimostrare il suo valore. L'occasione si è presentata durante il concerto con Funambulista, con il quale ha collaborato in Cosas que no quise dicirte. Il brano è quello che hanno eseguito ...

Marco Mengoni a Madrid per il concerto di Funambulista : foto dalla Spagna prima del nuovo album : Marco Mengoni a Madrid posta le prime foto del suo approdo in Spagna per partecipare al concerto di Funambulista, con il quale ha collaborato in passato. L'artista di Ronciglione torna quindi sul palco dopo aver preso parte al tour di Giorgia, con la quale ha duettato in Come neve con la padrona di casa. Il singolo ha raggiunto il mercato il 1° dicembre scorso e ha già dato grandi soddisfazioni ai due, che hanno condiviso un singolo per la ...

Che fine ha fatto Marco Mengoni? Ecco perché da un po' di tempo non si hanno notizie del cantante : Che fine ha fatto Marco Mengoni? A parte una piccola apparizione al fianco di Giorgia, il cantante manca discograficamente dalle scene sin dal 2016. Sembra proprio che non si farà sentire prima della ...