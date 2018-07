Marcia No Tav in Val di Susa - divelte recinzioni; venti i denunciati : Da Venaus a Chiomonte, in Valle di Susa, «per guardare da vicino l'inutile sperpero di denaro pubblico che provoca il Tav». E ribadire il no alla Torino-Lione, nei giorni in cui la...

Marcia dei No Tav abbatte una recinzione e si ferma davanti al cantiere : denunciati in 20 : Marcia dei No Tav nel pomeriggio in Valle di Susa: più di mille partecipanti hanno proseguito sotto la pioggia, abbattendo anche una recinzione. Si sono fermati a 150 metri dal cantiere di Chiomonte. Venti di loro sono stati denunciati per danneggiamento e inottemperanza a provvedimento dell’autorità.Continua a leggere

Marcia No Tav in Val Susa - giù recinzione - 20 denunciati : Da Venaus a Chiomonte, in Valle di Susa, "per guardare da vicino l'inutile sperpero di denaro pubblico che provoca il Tav". E ribadire il no alla Torino-Lione, nei giorni in cui la politica discute se fermarne o meno la realizzazione. "La Valle che resiste. No Tav" è lo striscione portato in corteo da un migliaio di manifestanti.Famiglie con bambini, ma anche anarchici e antagonisti insieme con gli storici oppositori alla nuova linea ...

