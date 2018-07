Marcia dei No Tav abbatte una recinzione e si ferma davanti al cantiere | denunciati in 20

Festa dei Pozzi al via tra gastronomia ed eventi. Cambiano i sensi di Marcia : Di seguito il calendario degli eventi: oggi Ore 18:30: spettacoli per bambini, Ore 19:30: Giallo al Centro Estate presenta 'Il male non va in vacanza' con Francesca Bertuzzi e Mariano Sabatini - ...

TERRA DEI FUOCHI - MAXI INCENDIO A CAIVANO/ Ultime notizie video : sindaco Marcianise - “ci stanno uccidendo!” : INCENDIO a CAIVANO, rifiuti in fiamme: rischio nube tossica. video Ultime notizie: enorme colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, vigili del fuoco al lavoro(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 23:10:00 GMT)

Olocausto - Varsavia fa Marcia indietro sulla legge che vieta di attribuire alla Polonia gli orrori dei lager : Immediate e durissime erano state le reazioni in tutto il mondo. Particolare sdegno da parte di Israele. Il ministro Yoav Gallant aveva definito la decisione 'un caso di negazione della Shoah'. 'La ...

Olocausto - Varsavia fa Marcia indietro sulla legge che vieta di attribuire alla Polonia gli orrori dei lager : Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha proposto oggi di cambiare la controversa legge sull’Olocausto accolta all’inizio dell’anno dal Parlamento di Varsavia, che prevede la pena fino a tre anni di prigione per chi attribuisca alla nazione polacca i crimini compiuti dai nazisti tedeschi. ...

Lunga Marcia delle Terre mutate - 12 giorni sui sentieri dei pastori e delle macerie : “Terremoto parte dell’identità” : Un progetto collettivo di ricostruzione morale e sociale, e di turismo lento e sostenibile, nel cuore dell’Appennino funestato dai Terremoti. parte mercoledì 27 giugno da Fabriano, per concludersi dodici giorni dopo a L’Aquila, la seconda Lunga marcia nelle Terre mutate. Oltre 200 chilometri da percorrere a piedi o in bicicletta lungo i sentieri di due importanti aree protette, tracciati, a loro tempo, dai pastori: ...

Lunga Marcia delle Terre mutate - 12 giorni sui sentieri dei pastori e delle macerie : “Anche il terremoto fa parte dell’identità” : Un progetto collettivo di ricostruzione morale e sociale, e di turismo lento e sostenibile, nel cuore dell’Appennino funestato dai Terremoti. parte mercoledì 27 giugno da Fabriano, per concludersi dodici giorni dopo a L’Aquila, la seconda Lunga marcia nelle Terre mutate. Oltre 200 chilometri da percorrere a piedi o in bicicletta lungo i sentieri di due importanti aree protette, tracciati, a loro tempo, dai pastori: ...

Partiranno la prossima settimana i lavori di rifacimento dei Marciapiedi su corso Migliaccio : Partiranno la prossima settimana i lavori di rifacimento dei marciapiedi su corso Migliaccio. Con il via libera della giunta e l'affidamento dei lavori, l'amministrazione comunale porta avanti gli ...

Colori e canti contro la mafia : la Marcia dei bambini di Leini : Coloratissimo corteo nel pomeriggio di oggi, 23 maggio, a Leini , Comune in passato commissariato per mafia , . Seicento persone, tra bambini della scuola elementare 'Anna Frank', genitori e nonni ...

La Marcia per la Vita e il silenzio dei media : La rimozione forzata della gigantografia del feto di 11 settimane di ProVita, affissa in via Gregorio VII, a Roma, decisa dalla Giunta Raggi, non ha fermato l’associazione pro-life. Le iniziative pro-life a Roma e in Italia Anzi, a partire da ieri mattina, è iniziata una vera e propria “campagna mediatica” che ha visto come protagonista proprio l’immagine rimossa che sta girando per le strade di tutta Italia, tramite ben 100 camion vela. Diversi ...