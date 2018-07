Marchionne | il discorso virale contro società di soli diritti | ' Ci farà morire'

ilgiornale

(Di sabato 28 luglio 2018) "Ha volte ho l'impressione che nel nostro Paese ci sia un atteggiamento passivo nei confronti del presente".Con queste parole inizia undi Sergioil cui video, a pochi giorni dal prematuro decesso, sta rapidamente facendo il giro dei social network. Ed è un messaggio che contesta il periodo dei "contestatori", quel '68 nato da spinte "condivisibili" ma che ha di fatto trasformato l'Italia (e il mondo occidentale) nel regno deisenza i doveri.L'ex ad di Fca, che ammetteva di non essere né uno storico né un sociologo ma aveva abbastanza esperienza per osservare il mondo, notava che l'atteggiamento lascivo nei confronti del presente stava (e sta) "detonando uno dei pilastri del nostro stare insieme". Per"è come se si pretendesse di aver diritto ad un domani migliore senza sapere che bisogna saperlo conquistare".