ilfattoquotidiano

: Mentre già lavorano sui soliti coccodrilli ipocriti di una storia che avete raccontata e falsata lontano dalle fab… - BentivogliMarco : Mentre già lavorano sui soliti coccodrilli ipocriti di una storia che avete raccontata e falsata lontano dalle fab… - stanzaselvaggia : I coccodrilli pre-morte su Marchionne li potevate mettere in cassa integrazione e aspettare almeno che lasciasse qu… - AMarchettiT : RT @fpatfpat: Post mortem. #Marchionne e i coccodrilli -

(Di sabato 28 luglio 2018) di Carblogger Sergioè uscito di scena a modo suo, l’unico imprevedibile anche per i nemici. E ne aveva, cinismo chiama cinismo. Ma non immaginavo che si scrivesse per giorni del bilancio professionale e umano e di tirate per il maglione di un morto che non era morto. Solo ora che davvero non c’è più (e dopo questo articolo per l’Automobile), appunto delle riflessioni che sono poi il senso del lavoro pubblico del giornalista, scripta manent. Ho criticato molto. Ho condiviso il suo salvataggio della Fiat, il suo capolavoro dell’operazione Chrysler (con cui ha salvato la Fiat per la seconda volta), ho scritto che l’operazione Opel era giusta e che gli è stata bloccata dalla politica tedesca, ho ammirato l’operazione finanziaria della quotazione in borsa di Fiat Chrysler e poi di Ferrari, l’intesa con Google sulla sperimentazione della guida autonoma (la ...