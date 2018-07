Marcello Foa | ' Riporterò la Rai al vecchio splendore'

NOMINE RAI - SALINI AD E Marcello Foa PRESIDENTE : CHI SONO/ Pd chiede aiuto a Forza Italia : può saltare tutto : NOMINE Rai, Fabrizio SALINI ad e MARCELLO Foa PRESIDENTE: accordo M5s-Lega dopo trattative estenuanti. La mossa di Salvini per superare lo stallo: bruciato Renzo Arbore alla presidenza Rai.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Pd e Leu : 'Impedire l'elezione di Marcello Foa presidente Rai' : 'Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni: l'Italia non può somigliare a un Far West dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute ...

"Intendo riportare la Rai al suo vecchio splendore". Parla il presidente in pectore della Rai Marcello Foa : "Ora volto pagina, con l'intento di rinnovare la Rai e di riportarla al suo vecchio splendore, non solo giornalistico ma di contenuti in generale". Così Marcello Foa, indicato come nuovo presidente della Rai, in un'intervista che il Corriere del Ticino - del cui gruppo è l'attuale ad - ha pubblicato oggi."Ho sempre ammesso di essere soprattutto un giornalista, di avere questa meravigliosa professione nel sangue, e d'ora in poi ...

Chi è Marcello Foa - il nuovo presidente della Rai : Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai. Lo ha annunciato il governo nel primo pomeriggio di venerdì 27 luglio 2018.“Oggi inizia una nuova rivoluzione culturale”, ha commentato Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, promettendo una lotta dei nuovi vertici della tv di stato contro “raccomandati e parassiti”.--Foa sarà affiancato da Fabrizio Salini nel ruolo di amministratore delegato.“Foa è un ...

Marcello Foa - la vignetta-vergogna con insulti al presidente della Rai : Pochi minuti dopo l'annuncio della nomina del giornalista Marcello Foa come prossimo presidente della Rai è partito il linciaggio mediatico dal fronte piddino. E in prima fila non poteva che esserci ...

Presidenza Rai - gelo del Colle : Salini ad - Marcello Foa presidente : Se a livello istituzionale è stato chiamato «governo del cambiamento», per la tv pubblica la formula è trionfale e diventa una fiera «rivoluzione culturale». Con...

Marcello Foa - l’orgoglio sovranista alla presidenza Rai : Dagli esordi nella redazione esteri del Giornale alla guida del Corriere del Ticino, fino agli endorsement per Lega e Movimento 5 Stelle...

Chi sono Marcello Foa e Fabrizio Salini - i nuovi vertici della Rai : Accordo tra M5s e Lega sui due componenti di nomina governativa nel consiglio di amministrazione della Rai. L'intesa è arrivata nel corso di un vertice, che si è svolto a Palazzo Chigi prima dell'avvio del Consiglio dei ministri, che ha poi approvato le due nomine frutto dell'accordo, formalmente proposti dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Si tratta di Fabrizio Salini per l'incarico di ...

Marcello Foa tra complottismo e fake news : Ecco il candidato per la Rai : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ha proposto Fabrizio Salini come amministratore delegato e il giornalista Marcello Foa come presidente. Anche se non è detta l'ultima parola. Per essere ...

Rai : Salini ad - Marcello Foa presidente : Salvini : 'Finalmente voci diverse' : ... per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Rai il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha proposto al Consiglio dei Ministri i seguenti nominativi: Fabrizio Salini, ...

