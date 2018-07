MANUELA ARCURI E IL FRATELLO SERGIO AL GRANDE FRATELLO VIP 2018? L' attore smentisce ma

Grande Fratello Vip - Sergio Arcuri : 'MANUELA soffrirebbe la distanza dal figlio per questo non partecipiamo' : Depennati dalla lista dei papabili concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip anche Manuela e Sergio Arcuri . È proprio il Fratello dell'attrice a rompere il silenzio al settimanale Sono ...

Toh chi si rivede… MANUELA ARCURI - a breve sugli schermi TV : L’avevamo persa un po’ di vista Manuela Arcuri. E’ passato qualche anno da quando ce ne eravamo tutti un po’ innamorati nelle vesti del Carabiniere più bello d’Italia. Poi ancora con i successi di Sanremo, prima, e i diversi ruoli nelle fiction, tra le quali una, “Pupetta” che le è valso anche un riconoscimento per l’interpretazione. Dopo la nascita del figlio Mattia, come giusto che fosse, ne ...

Grande Fratello Vip 3 : MANUELA ARCURI potrebbe entrare nella casa con il fratello : Ad ottobre partira' la nuova edizione del Grande fratello Vip, la terza, dopo il Grande successo di ascolti [VIDEO] dell'anno scorso che ha visto come vincitore Daniele Bossari. Per quest'ultimo, è stato sicuramente un anno memorabile in quanto, dopo la vittoria nel reality e l'esperienza come opinionista nell'Isola dei Famosi si è sposato con Filippa Lagerback, la quale ricopre da anni il ruolo di annunciatrice nel programma di Fabio Fazio Che ...

Chi è Sergio - il fratello attore di MANUELA Arcuri : Occhi verdi e grande fascino: Sergio Arcuri è un attore molto conosciuto e il fratello maggiore della più famosa Manuela. Classe 1974 è nato ad Anagni, in provincia di Frosinone, e ha abbandonato la carriera militare per inseguire il sogno della recitazione. Sguardo magnetico e fisico da modello, Sergio è bello e affascinante proprio come sua sorella. I due sono molto legati, così tanto che, secondo gli ultimi gossip, Manuela Arcuri avrebbe ...

“Bomba atomica”. È sparita dalla tv - è vero - ma la sapete l’ultima su MANUELA Arcuri? Questa è grossa. Anzi - enorme. Che sta “combinando” : Da quanto tempo non si vede Manuela Arcuri… Ma che le è successo? Che fine ha fatto? Come sta? È una delle donne più belle e sexy del mondo dello spettacolo ma ormai manca sul piccolo schermo da un bel po’. Come mai? La Arcuri è sempre stata una vip piuttosto riservata e della sua vita privata non sappiamo molto: sappiamo però che, ultimamente, si sta dedicando meno al mondo dello spettacolo e più alla sua famiglia e a suo figlio Mattia ...

