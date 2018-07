Manifestazione No Tav | Perino | ' il vento è cambiato | ma vogliamo vedere degli atti

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : la formula della Manifestazione. L’Italia punta agli ottavi di finale : Si avvicina il momento della verità: davvero pochi giorni al via del Mondiale di Hockey su prato femminile, appuntamento dell’anno per quanto riguarda la nazionale italiana che disputa per la seconda volta nella storia una manifestazione iridata. Andiamo a scoprire la formula della manifestazione che si disputerà in quel di Londra dal 21 luglio al 5 agosto. Gironi Girone A: Olanda, Cina, Corea, Italia. Girone B: Inghilterra, Usa, India, ...