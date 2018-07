Maltempo | nubifragio a Bologna | albero precipita su un chiosco di gelati

Maltempo Novara - tromba d’aria e violento nubifragio : circa 100mm di pioggia in un’ora [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Maltempo - Novara colpita da una tromba d’aria e un violento nubifragio : circa 100mm di pioggia in un’ora [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Maltempo - nubifragio su Asti : il Comune chiederà lo stato di emergenza : “Gli uffici del Comune di Asti stanno ultimando la lista dei danni del nubifragio che sabato scorso ha colpito la città, dopodiché si procederà all’invio della richiesta dello stato di emergenza”. Lo afferma l’assessore comunale alla Viabilità e Protezione civile, Stefania Morra. Si tratta di un atto formale, “che ha messo in moto la macchina regionale dei soccorsi” per un evento atmosferico mai accaduto negli ...

Maltempo in Puglia : tromba d’aria in Salento - nubifragio nel Foggiano : Lunedì di Maltempo in Puglia interessata da forte vento, fulmini e temporali. In particolare un violento nubifragio si è abbattuto su gran parte della provincia di Foggia sopratutto in alcune località del Gargano. Pioggia intensa tra Vico del Gargano e Peschici dove qualche difficoltà è stata registrata soprattutto sulla litoranea San Menaio-Rodi Garganico. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco del comando provinciale ma tutti di normale ...

Maltempo : a Padova AcegasApsAmga al lavoro dopo il nubifragio di ieri (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Servizio idrico. In totale sono state impiegate circa 15 persone, coadiuvate da autobotti e altre attrezzature idrovore, per lo svuotamento e la pulizia dei numerosi sottopassi allagati. Fra sabato e domenica i più critici sono stati quelli di via Danoli e quello di via C

Maltempo Padova : AcegasApsAmga al lavoro dopo il nubifragio : E’ stata una 72 ore di lavoro nostop per AcegasApsAmga e la controllata HeraLuce, impegnate nelle attività di ripristino e messa in sicurezza a seguito degli eccezionali eventi atmosferici degli ultimi 3 giorni a Padova, ultimo in ordine di tempo l’intensa grandinata di ieri sera. Sono stati 3 i fronti di attività: illuminazione pubblica, servizi ambientali e servizi idrici. Illuminazione pubblica – Numerosi alberi hanno abbattuto cavi ...

Maltempo : nubifragio e disagi a Roma - vento forte in Sicilia - : Ancora uno stop all'estate. La perturbazione atlantica da Nord si è spostata a Sud. Nella Capitale forti piogge e situazione critica per il traffico. Nel Palermitano le raffiche di vento hanno ...

Maltempo : nubifragio e disagi a Roma - vento forte in Sicilia : Maltempo: nubifragio e disagi a Roma, vento forte in Sicilia Ancora uno stop all’estate. La perturbazione atlantica da Nord si è spostata a Sud. Nella Capitale forti piogge e situazione critica per il traffico. Nel Palermitano le raffiche di vento hanno alimentato incendi e abbattuto rami sulle strade. LE ...

Maltempo - violento nubifragio su Padova. Danni per il vento : alberi abbattuti e scompiglio tra i banchi del mercato : Un violento nubifragio, accompagnato da forti raffiche di vento, si è abbattuto sabato pomeriggio su Padova, provocando allagamenti, l’abbattimento di alberi e cartelli stradali, e creando scompiglio tra le bancarelle del mercato delle piazze, nel centro storico. Il cielo si è fatto plumbeo in pochi minuti, poi sulla città si è scatenata una bufera di acqua e vento. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, ma per il momento non si segnalano ...

Maltempo - violento nubifragio su Padova : danni e allagamenti [FOTO e VIDEO] : 1/9 ...

Maltempo - violenti temporali nella notte sull’Italia : nubifragio devastante a Roma - tragedia sfiorata al Quirinale. Grandine shock a Pesaro [FOTO e VIDEO] : 1/10 Roma ...

Nubifragio e grandine a Pesaro / Video - danni e grandi disagi a causa del Maltempo : paura in città : Nubifragio e grandine a Pesaro, Video: continua il maltempo in Italia, danni e grandi disagi oltre alla paura che ha colpito la città. Vetrate rotte, automobili danneggiate, le immagini.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 22:24:00 GMT)

Maltempo nel Mantovano : nubifragio con grandine - aziende agricole allagate e tetti scoperchiati : Un nubifragio con tromba d’aria e grandinate si è abbattuto nel Mantovano colpendo duramente coltivazioni di mais e vigneti con aziende agricole allagate e tetti scoperchiati mentre nel Mugello in Toscana sono state colpite soprattutto le coltivazioni di zucchine, melanzane e peperoni. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti dell’ultima ondata di Maltempo in una estate iniziata con la caduta del 124% di pioggia in più a ...

Maltempo - violento nubifragio in Veneto : decine di interventi : Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi Continua a leggere L'articolo Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi proviene da NewsGo.