Maltempo | massima allerta in Giappone | tifone Jongdari in arrivo | 400 voli cancellati

meteoweb.eu

: Massima solidarietà ai tanti organizzatori di eventi che causa maltempo da più Sabati vedono il loro lavoro vanific… - cristianoviotto : Massima solidarietà ai tanti organizzatori di eventi che causa maltempo da più Sabati vedono il loro lavoro vanific… - cristianoviotto : Massima solidarietà a i tanti organizzatori di eventi che causa maltempo da più sabati vedono il loro lavoro vanifi… -

(Di sabato 28 luglio 2018)inper via del. Più di 400domestici sono statiper l’delsulla costa sud orientale del. Le principali compagnie aeree nipponiche, tra cui Japan Airlines e All Nippon Airlines, hanno ordinato lo stop di 418da e per gli aeroporti cittadini di Tokyo: Haneda e Narita. Le autorità nella regione del Tokai, nelcentrale, dove ilè diretto, hanno ordinato l’evacuazione di 160.000 persone, avvertendo del rischio di frane e inondazioni. L’Agenzia meteorologica nazionale anticipa fino a 400 millimetri di pioggia sulla costa sud orientale fino alle 6 del pomeriggio di domenica. L'articoloinin, 400Meteo Web.