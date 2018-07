Maltempo India | almeno 58 i morti per monsoni | anche bambini

Maltempo India - pioggia torrenziale : 23 morti : Almeno 23 persone sono morte per le inondazioni provocate dalla pioggia torrenziale che si è abbattuta sull’India. In particolare, 12 persone hanno perso la vita nello stato di Assam. In totale, in tutto il paese, l’ondata di Maltempo ha colpito 600.000 persone, costrette a lasciare le proprie abitazioni. L'articolo Maltempo India, pioggia torrenziale: 23 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Ondata di Maltempo in India : almeno 79 morti : In India ameno 79 persone hanno perso la vita a causa del maltempo: 16 persone sono decedute nello stato meridionale del Kerala, colpito da violenti precipitazioni che hanno danneggiato oltre 1200 abitazioni. Ben 26 sono morte nell'Uttar Pradesh e 27 nel Bihar. Lo scorso mese le vittime del maltempo nel Paese sono state quasi 250.

Maltempo : India - sei persone uccise da fulmini nel West Bengala : Maltempo: India, sei persone uccise da fulmini nel West Bengala