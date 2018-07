Maltempo | allerta a Milano per forti temporali | monitorati fiumi

Maltempo Venezia : allerta meteo per oggi - da domani torna il sereno : Il Comune di Venezia ha diramato un’allerta meteo per la giornata di oggi: il servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CDF) della Regione Veneto ha reso noto che fino alla serata oggi saranno possibili temporali anche di natura intensa. Secondo quanto previsto da Arpav, ai fenomeni temporaleschi saranno associati lievi cali delle temperature nell’ordine di un paio di gradi. Già da domani si dovrebbe assistere ad un ...

Ancora Maltempo in Toscana : allerta gialla della protezione Civile : La protezione Civile della Toscana ha prorogato fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 23 luglio, l'allerta meteo gialla. Ancora piogge e temporali.

Maltempo - danni e disagi in Provincia di Pisa : 110mm di pioggia a Crespina Lorenzana. Nuova allerta meteo per domani : danni e disagi in Provincia di Pisa a causa di un forte temporale che ha colpito l’entroterra Pisano in particolar modo nelle zone di Lari e Ponsacco. A Crespina Lorenzana sono caduti 110mm di pioggia. Nella zona di Lari i vigili del fuoco hanno dovuto eseguire circa 10 interventi per allagamenti e smottamenti lungo le strade locali senza tuttavia dover far ricorso ad interruzioni della viabilità. Un fosso nella zona di Perignano ha invece ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Maltempo in arrivo al Centro/Sud : criticità gialla in 10 Regioni : Allerta Meteo – L’espansione verso sud-est della saccatura di origine atlantica presente sull’Italia, determinerà una temporanea intrusione nei bassi strati di aria più fredda dall’Europa centrale, con conseguente innesco di fenomeni temporaleschi sui settori adriatici, oltre ad un’intensificazione della ventilazione associata ad un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Maltempo - prolungata allerta in Toscana : 15.08 Allagamenti e smottamenti in seguito a un violento temporale che ha colpito il Pisano, in particolare la Valdera. In tutta la Toscana è stato prorogato fino a domani sera il codice giallo per l'ondata di Maltempo. allerta anche in Romagna, provincia di Bologna e lungo la costa ferrarese, dove sono previste violente grandinate. Il presidente del Veneto, Zaia, ha firmato la dichiarazione di stato di crisi per il comune di Padova, dove si ...

METEO MILANO - ALLERTA TEMPORALI/ Ultime notizie - video Maltempo : monitorati Seveso e Lambro : METEO MILANO: ALLERTA TEMPORALI. Ultime notizie e video maltempo: monitorati Seveso e Lambro. Bomba d'acqua a Pieve di Cadore: torrente esonda, fango e ghiaia in strada. (Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 23:11:00 GMT)

Maltempo - tempo instabile su tutto il Nord : Protezione civile dirama allerta : Maltempo, tempo instabile su tutto il Nord: Protezione civile dirama allerta Maltempo, tempo instabile su tutto il Nord: Protezione civile dirama allerta Continua a leggere L'articolo Maltempo, tempo instabile su tutto il Nord: Protezione civile dirama allerta proviene da NewsGo.

Maltempo - tempo instabile su tutto il Nord : Protezione civile dirama allerta : Una perturbazione di origine atlantica procede verso l'Italia portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali. La Protezione civile ha diffuso un'allerta meteo che prevede dal pomeriggio di ...

Maltempo - allerta meteo : piogge forti in arrivo sul nord : Una perturbazione di origine atlantica sta per raggiungere l'Italia portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali. La Protezione civile ha diffuso un'allerta meteo che prevede dal ...

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo in arrivo al Nord Italia : “Rischio di grandine di grandi dimensioni - alluvioni e tornado” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso allerte di livello 1 e 2 per l’Italia settentrionale, la Slovenia, la Svizzera e l’Austria meridionali per grandine di grandi dimensioni, alluvioni lampo e, ad un grado inferiore, per forti raffiche convettive di vento. Per l’Italia Nordorientale esiste anche il rischio di tornado. Una depressione si allunga dal Mare di Norvegia alla Spagna ed entra gradualmente in contatto ...

Allerta Meteo - il Maltempo si sposta al Sud : Campania - Calabria e Sicilia le Regioni più colpite - alto rischio tornado in serata [MAPPE] : 1/11 ...

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme Maltempo per l’Italia per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento anche al Sud : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 (ora italiana) di domani, 18 luglio, per l’Italia, gran parte dei Balcani e la Turchia nordoccidentale per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello di Allerta 1 anche per parti della Polonia, Bielorussia, Lituania e Russia per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Bassi ...

Torna il Maltempo - da mezzanotte allerta meteo su tutta la Campania : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valevole a partire dalla mezzanotte. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Maltempo delle prossime ore : criticità gialla e arancione su molte Regioni : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, sta attraversando velocemente l’intera penisola da nord-ovest verso sud-est, dando luogo a precipitazioni temporalesche anche intense, con un rinforzo della ventilazione occidentale e un generale calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...