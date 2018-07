Malattia Marchionne | Indaga la Consob Ultime notizie | Fca Altavilla | non sapevo nulla

Malattia Marchionne - INDAGA LA CONSOB/ Ultime notizie - Fca : “nessuno sapeva” : Sulla MALATTIA di Sergio MARCHIONNE sembra siano accessi i riflettori della CONSOB per fare delle verifiche su Fca. A quanto pare anche la Sec monitora la situazione(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 11:48:00 GMT)

Morte Marchionne - interviene la Consob : indagini su FCA che non sapeva della sua Malattia : La Consob, l'organo di controllo di Piazza Affari indaga sulla presunta inconsapevolezza di FCA circa le reali condizioni di salute di Sergio Marchionne: "Verifiche di routine". A confermare i fatti, sarebbe la compagna del manager, Manuela Battezzato: "Ho detto a Elkann che l'elettroencefalogramma era piatto e lui ha convocato il cda".Continua a leggere

Fca - il 7 settembre assemblea ad Amsterdam. La Consob : verifiche di routine sulla Malattia di Marchionne : Torino - Fca chiude una delle settimane più difficili della sua storia . Ieri a Piazza Affari il titolo non ha risentito molto delle ultime notizie sulla decisione di Sergio Marchionne di non rivelare ...

Morte di Marchionne : Fca non sapeva della Malattia - è giallo : Anche se la vicenda potrebbe apparire di cattivo gusto, la persona di Sergio Marchionne continua a far parlare di sé [VIDEO] anche dopo la Morte, avvenuta appena due giorni fa, il 25 luglio, nell’ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, dove era ricoverato. A far esplodere nuovamente i retroscena è stato proprio un comunicato emanato ieri dai vertici della clinica zurighese in cui viene confermato che l’ex ad di FCA si stesse sottoponendo ...

La verità sulla morte di Sergio Marchionne : “La sua ultima apparizione rivelava molto della sua Malattia” : “Osservando attentamente alcune fotografia del compianto Sergio Marchionne in occasione della sua ultima apparizione pubblica ad una manifestazione dei carabinieri a Roma, – spiega il Prof. Umberto Tirelli Direttore del Centro Tumori della Clinica MEDE di Sacile, Pordenone – si possono osservare alcune alterazioni del suo volto che mi fanno pensare ad una sindrome di Pancoast, dal nome di un radiologo americano degli anni 20, ...

La Malattia di Marchionne rischia di finire sotto il faro della Consob americana. E anche quella italiana si muove : "Desidero farvi sapere che mi è stato appena diagnosticato un cancro alla gola". 2 luglio 2014: Jamie Dimon, il banchiere più potente degli Stati Uniti e ceo del colosso JPMorgan Chase, svela i suoi problemi di salute al mondo. Ricco, potente, ma anche fragile. quella del lupo di Wall Street più conosciuto e temuto passerà alla storia come una delle più forti operazioni-verità del capitalismo americano ...

Fca-Marchionne - il faro della Consob : «In corso le consuete verifiche» E Altavilla : «Non sapevo della Malattia» : Un esame che continuerà anche dopo le valutazioni provvisorie secondo le quali non sarebbero emerse ad oggi violazioni delle norme su trasparenza e market abuse

