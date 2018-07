Maiorca dichiara Salvini “persona non grata”. Lui : “Chi se ne frega” : Maiorca dichiara Salvini “persona non grata”. Lui: “Chi se ne frega” L’isola delle Baleari ha votato una mozione all’unanimità a causa delle politiche migratorie promosse dal ministro dell'Interno. Il leader della Lega replica su Twitter: “Farò le mie vacanze in Italia” Parole chiave: ...

