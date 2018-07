MAIORCA CONTRO SALVINI | “PERSONA NON GRATA” Ultime notizie | nella “lista nera” potrebbe

MAIORCA CONTRO Salvini : “È persona non gradita sull’isola”. Lui : “Chi se ne frega - le mie vacanze le faccio in Italia!” : Matteo Salvini è “persona non gradita” sull’isola spagnola di Maiorca. A stabilirlo è stato il Consiglio comunale della più grande isola delle Baleari che ha voluto condannare così in modo simbolico la politica decisa dal ministro degli Interni italiano in fatto di migrazioni. Non si è fatta attendere la replica di Salvini, che su Facebook ha rilanciato: “Non benvenuto a Maiorca? Chi se ne frega, le mie vacanze le faccio ...