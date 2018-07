Maiorca a Salvini Persona non gradita Ultime notizie | il ministro Chi

Salvini non gradito a Maiorca - la replica "Faccio le vacanze in Italia" : "Non benvenuto a Maiorca? Chi se ne frega, le mie vacanze le faccio in Italia". Cosi', su Twitter, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta la decisione del Consiglio comunale dell'isola spagnola di dichiararlo "persona non gradita" per le sue dichiarazioni politiche xenofobe. Nel porto di Maiorca era approdata nei giorni scorsi la nave della Ong spagnola Open Arms con a bordo Josepha, la migrante ...

Salvini dichiarato persona "non grata" a Maiorca | Lui : "Chi se ne frega - faccio le vacanze in Italia" : Il Consiglio comunale dell'isola spagnola ha "punito" il ministro dell'Interno per via delle sue politiche sull'immigrazione. Immediata è arrivata la replica del leader della Lega

Il comune di Maiorca dichiara Matteo Salvini “persona non grata”. Il ministro replica : “Chissenefrega” : Il comune spagnolo di Maiorca, contestando le politiche sui migranti e sui rom attuate dal ministro dell'Interno italiano, ha dichiarato Matteo Salvini "persona non grata" sull'isola. La mozione, approvata all'unanimità, è stata proposta dai consiglieri di Podemos, Mes e Psib. Stessa sorte per il presidente Usa Donald Trump.Continua a leggere

Maiorca contro Salvini : “È persona non gradita sull’isola”. Lui : “Chi se ne frega - le mie vacanze le faccio in Italia!” : Matteo Salvini è “persona non gradita” sull’isola spagnola di Maiorca. A stabilirlo è stato il Consiglio comunale della più grande isola delle Baleari che ha voluto condannare così in modo simbolico la politica decisa dal ministro degli Interni italiano in fatto di migrazioni. Non si è fatta attendere la replica di Salvini, che su Facebook ha rilanciato: “Non benvenuto a Maiorca? Chi se ne frega, le mie vacanze le faccio ...

Il comune di Maiorca dichiara Salvini "persona non grata". E lui : "Chi se ne frega - faccio le vacanze in Italia" : Il Consiglio comunale di Maiorca ha dichiarato Matteo Salvini persona "non grata" nell'isola spagnola, per via delle sue politiche sull'immigrazione. Lo rende noto il Diario de Mallorca, spiegando che la mozione, presentata dai partiti Podemos, Mes e Psib, è stata approvata all'unanimità, includendo anche una condanna della proposta del ministro dell'Interno italiano di fare un censimento dei Rom.Il consiglio comunale di Maiorca ...

Nave Aquarius a Maiorca. Salvini : 2 Ong in mare? Cerchino altri porti - : I migranti arriveranno a Valencia nelle prime ore di domenica. Altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda sono arrivate al largo delle coste della Libia. Il ministro dell'Interno: "Non ...