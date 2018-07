Maggie Lawson in Lethal Weapon 3 | la Jules di Psych torna in tv | quale sarà il suo ruolo?

optimaitalia

(Di sabato 28 luglio 2018) Il pubblico italiano sta facendo ancora con il finale della seconda stagione mentre negli Usa si lavora a3 senza Clayne Crawford. L'amato Martin Riggs non tornerà nei nuovi episodi e la produzione dovrà inventarsi qualcosa di interessante per tenere incollato il grande pubblico ai nuovi episodi.Proprio in questa ottica la produzione ha annunciato l'arrivo di una new entry ovvero, l'amatadi, che si unirà al cast di3 per prestare il volto all'ex fidanzata di un'altra new entry, Seann William Scott, e madre di suo figlio. Secondo quanto riporta Deadline sembra proprio che il personaggio interpretato da Scott sia un veterano di guerra nonché un padre divorziato.Secondo il sitointerpreterà Natalie Flynn, chirurgo del pronto soccorso ed di Wesley Cole. I due si sono incontrati in una zona di guerra attiva anni prima ...